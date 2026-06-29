Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 29.06.2026

Harry Styles: Το ατύχημα με το νερό που έκανε τους θαυμαστές του να «παγώσουν»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο 32χρονος star έχασε για λίγο τις αισθήσεις του μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τους fans να αναρωτιούνται γιατί δεν υπήρξε άμεση ιατρική επέμβαση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles πνίγηκε στιγμιαία από νερό κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο.
  • Το περιστατικό συνέβη την ώρα που τραγουδούσε την επιτυχία του «As It Was».
  • Ο καλλιτέχνης κατέρρευσε για λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό.
  • Η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες καύσωνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια στιγμή που ξεκίνησε ως ένα από τα καθιερωμένα, εντυπωσιακά shows του Harry Styles στο Wembley Stadium, μετατράπηκε γρήγορα σε σκηνικό αγωνίας για τους χιλιάδες θαυμαστές του. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», ο 32χρονος καλλιτέχνης βίωσε ένα αναπάντεχο περιστατικό που κινητοποίησε αμέσως το κοινό του.

Ο Harry Styles σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή τις δηλώσεις του για τον Liam Payne.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συμβάν έλαβε χώρα την Παρασκευή 26 Ιουνίου, την ώρα που ο Styles ερμήνευε την τελευταία του επιτυχία «As It Was». Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε την αγαπημένη του «κίνηση της φάλαινας», εκτοξεύοντας νερό στο κοινό, όμως αμέσως μετά φάνηκε να πνίγεται από την ποσότητα που απέμεινε στο στόμα του. Η αντίδραση ήταν άμεση, με τον καλλιτέχνη να καταρρέει στο πάτωμα της σκηνής, προκαλώντας το σοκ των παρευρισκόμενων.

«Summer in Greece»: Το remake της Ελένης Φουρέιρα που «δίχασε» τους fans – Γιώργος Μαζωνάκης ή Ελένη Φουρέιρα;

Στα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media, ο Styles διακρίνεται να κείτεται ανάσκελα, προσπαθώντας επανειλημμένα να ανακτήσει την αναπνοή του και καλύπτοντας το πρόσωπό του με το χέρι του, ενώ το στήθος του ανεβοκατέβαινε έντονα. Παρά το δραματικό της στιγμής, μετά από περίπου 17 δευτερόλεπτα, ο καλλιτέχνης σηκώθηκε όρθιος, εμφανώς ανανεωμένος, και χαιρέτησε το κοινό, συνεχίζοντας το show του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Πορτρέτο του Harry Styles από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/harrystyles

Η ανησυχία των θαυμαστών, ωστόσο, παραμένει έντονη, με πολλούς να εκφράζουν στα σχόλιά τους την απορία για το γεγονός ότι κανείς από το προσωπικό ασφαλείας δεν έσπευσε άμεσα να τον ελέγξει. Το κλίμα έγινε ακόμα πιο βαρύ λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς το Λονδίνο βιώνει έναν ιστορικό καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας ρεκόρ δεκαετιών και καθιστώντας τις συνθήκες κάτω από τα φώτα της σκηνής ιδιαίτερα εξαντλητικές.

Παρά το περιστατικό, ο Harry Styles έδωσε κανονικά το «παρών» στη συναυλία του το επόμενο βράδυ, δείχνοντας ότι έχει ανακάμψει πλήρως. Το κοινό παραμένει σε εγρήγορση, καθώς οι προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών για κινδύνους υγείας από την ακραία ζέστη συνεχίζονται. Ο καλλιτέχνης, από την πλευρά του, συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του για το άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», με επόμενους σταθμούς τη Βραζιλία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

harry_styles
https://www.instagram.com/harrystyles/?hl=el

Η «μάχη» με τις υψηλές θερμοκρασίες και η ένταση των live αποτελούν μια υπενθύμιση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι performers σε τέτοιες συνθήκες. Οι θαυμαστές ελπίζουν ότι στις επόμενες στάσεις της περιοδείας, τόσο ο Styles όσο και η ομάδα του θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση της εξάντλησης που προκαλεί ο καύσωνας, διασφαλίζοντας ότι η μουσική θα παραμείνει η μόνη πηγή έντασης στη σκηνή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Harry Styles Together Together ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας

29.06.2026
Επόμενο
Η Adele αποθέωσε τον Bad Bunny και οι fans λάτρεψαν την αντίδρασή της

Η Adele αποθέωσε τον Bad Bunny και οι fans λάτρεψαν την αντίδρασή της

29.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Adele αποθέωσε τον Bad Bunny και οι fans λάτρεψαν την αντίδρασή της
Μουσικά Νέα

Η Adele αποθέωσε τον Bad Bunny και οι fans λάτρεψαν την αντίδρασή της

29.06.2026
Η έκπληξη των «Gorillaz» στη συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο που έκανε το κοινό να παραμιλά
Μουσικά Νέα

Η έκπληξη των «Gorillaz» στη συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο που έκανε το κοινό να παραμιλά

29.06.2026
Katy Perry: «Έφτιαχνα τα μαλλιά μου όταν μου ανακοίνωσαν την ακύρωση» – Ο λόγος που ακυρώθηκε η συναυλία της
Μουσικά Νέα

Katy Perry: «Έφτιαχνα τα μαλλιά μου όταν μου ανακοίνωσαν την ακύρωση» – Ο λόγος που ακυρώθηκε η συναυλία της

29.06.2026
Έναν χρόνο μετά, το εμβληματικό POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι ανεβαίνει στο YouTube
Μουσικά Νέα

Έναν χρόνο μετά, το εμβληματικό POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι ανεβαίνει στο YouTube

29.06.2026
Νίκος Οικονομόπουλος: Viral το νέο «Ένοχο κορμί» πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Νίκος Οικονομόπουλος: Viral το νέο «Ένοχο κορμί» πριν κυκλοφορήσει

29.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: No1 παγκοσμίως το album «Καμπάνες»!
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: No1 παγκοσμίως το album «Καμπάνες»!

29.06.2026
«Summer in Greece»: Το remake της Ελένης Φουρέιρα που «δίχασε» τους fans – Γιώργος Μαζωνάκης ή Ελένη Φουρέιρα;
Μουσικά Νέα

«Summer in Greece»: Το remake της Ελένης Φουρέιρα που «δίχασε» τους fans – Γιώργος Μαζωνάκης ή Ελένη Φουρέιρα;

29.06.2026
Light: Κυκλοφόρησε με το «Romeo II» – Ερωτήματα για την απουσία του «Terma» με την Ελένη Φουρέιρα
Μουσικά Νέα

Light: Κυκλοφόρησε με το «Romeo II» – Ερωτήματα για την απουσία του «Terma» με την Ελένη Φουρέιρα

29.06.2026
Cardi B, Kendrick Lamar και Doja Cat: Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των BET Awards 2026
Cinema

Cardi B, Kendrick Lamar και Doja Cat: Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των BET Awards 2026

29.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα