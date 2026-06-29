Harry Styles: Το ατύχημα με το νερό που έκανε τους θαυμαστές του να «παγώσουν»

Ο 32χρονος star έχασε για λίγο τις αισθήσεις του μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τους fans να αναρωτιούνται γιατί δεν υπήρξε άμεση ιατρική επέμβαση

Με μια ματιά Ο Harry Styles πνίγηκε στιγμιαία από νερό κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που τραγουδούσε την επιτυχία του «As It Was».

Ο καλλιτέχνης κατέρρευσε για λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό.

Η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες καύσωνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια στιγμή που ξεκίνησε ως ένα από τα καθιερωμένα, εντυπωσιακά shows του Harry Styles στο Wembley Stadium, μετατράπηκε γρήγορα σε σκηνικό αγωνίας για τους χιλιάδες θαυμαστές του. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», ο 32χρονος καλλιτέχνης βίωσε ένα αναπάντεχο περιστατικό που κινητοποίησε αμέσως το κοινό του.

Το συμβάν έλαβε χώρα την Παρασκευή 26 Ιουνίου, την ώρα που ο Styles ερμήνευε την τελευταία του επιτυχία «As It Was». Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε την αγαπημένη του «κίνηση της φάλαινας», εκτοξεύοντας νερό στο κοινό, όμως αμέσως μετά φάνηκε να πνίγεται από την ποσότητα που απέμεινε στο στόμα του. Η αντίδραση ήταν άμεση, με τον καλλιτέχνη να καταρρέει στο πάτωμα της σκηνής, προκαλώντας το σοκ των παρευρισκόμενων.

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Στα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media, ο Styles διακρίνεται να κείτεται ανάσκελα, προσπαθώντας επανειλημμένα να ανακτήσει την αναπνοή του και καλύπτοντας το πρόσωπό του με το χέρι του, ενώ το στήθος του ανεβοκατέβαινε έντονα. Παρά το δραματικό της στιγμής, μετά από περίπου 17 δευτερόλεπτα, ο καλλιτέχνης σηκώθηκε όρθιος, εμφανώς ανανεωμένος, και χαιρέτησε το κοινό, συνεχίζοντας το show του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η ανησυχία των θαυμαστών, ωστόσο, παραμένει έντονη, με πολλούς να εκφράζουν στα σχόλιά τους την απορία για το γεγονός ότι κανείς από το προσωπικό ασφαλείας δεν έσπευσε άμεσα να τον ελέγξει. Το κλίμα έγινε ακόμα πιο βαρύ λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς το Λονδίνο βιώνει έναν ιστορικό καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας ρεκόρ δεκαετιών και καθιστώντας τις συνθήκες κάτω από τα φώτα της σκηνής ιδιαίτερα εξαντλητικές.

Παρά το περιστατικό, ο Harry Styles έδωσε κανονικά το «παρών» στη συναυλία του το επόμενο βράδυ, δείχνοντας ότι έχει ανακάμψει πλήρως. Το κοινό παραμένει σε εγρήγορση, καθώς οι προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών για κινδύνους υγείας από την ακραία ζέστη συνεχίζονται. Ο καλλιτέχνης, από την πλευρά του, συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του για το άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», με επόμενους σταθμούς τη Βραζιλία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Η «μάχη» με τις υψηλές θερμοκρασίες και η ένταση των live αποτελούν μια υπενθύμιση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι performers σε τέτοιες συνθήκες. Οι θαυμαστές ελπίζουν ότι στις επόμενες στάσεις της περιοδείας, τόσο ο Styles όσο και η ομάδα του θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση της εξάντλησης που προκαλεί ο καύσωνας, διασφαλίζοντας ότι η μουσική θα παραμείνει η μόνη πηγή έντασης στη σκηνή.