Cardi B, Kendrick Lamar και Doja Cat: Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των BET Awards 2026

Τα BET Awards 2026 επέστρεψαν την Κυριακή 28 Ιουνίου, σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Η εκδήλωση αποτέλεσε την πιο πρόσφατη γιορτή του δικτύου για τη μαύρη αριστεία σε όλους τους τομείς της μουσικής, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και της κουλτούρας.
Η 26η διοργάνωση των ετήσιων βραβείων, που ιδρύθηκαν το 2001, είχε οικοδεσπότη τον Druski και προσέλκυσε πλήθος διασημοτήτων. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση των επιτευγμάτων καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων που διαμόρφωσαν την πολιτιστική σκηνή της χρονιάς.
Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη
Οι υποψηφιότητες και η κυριαρχία της Cardi B
Η Cardi B ήταν η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας έξι σε διάφορες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών ήταν το Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Am I the Drama?», Καλύτερη Γυναίκα Hip Hop Καλλιτέχνης, Καλύτερη Συνεργασία για το «Errtime Remix» με τους Jeezy και Latto, Σκηνοθέτης Βίντεο της Χρονιάς μαζί με την Patience Foster, καθώς και το Βραβείο Επιλογής Κοινού.
Πριν από την εφετινή τελετή, η καλλιτέχνιδα από το Bronx είχε ήδη στο ενεργητικό της 6 βραβεία BET, συμπεριλαμβανομένων δύο συνεχόμενων νικών στην κατηγορία Καλύτερη Γυναίκα Hip Hop Καλλιτέχνης το 2018 και το 2019, το Άλμπουμ της Χρονιάς για το πολυπλατινένιο ντεμπούτο της «Invasion of Privacy», καθώς και το Βίντεο της Χρονιάς και την Καλύτερη Συνεργασία για το «WAP» με την Megan Thee Stallion το 2021.
Άλλες σημαντικές υποψηφιότητες και νέα βραβεία
Πίσω από την Cardi B σε αριθμό υποψηφιοτήτων βρέθηκαν ο Kendrick Lamar και η Doja Cat, οι οποίοι έλαβαν από πέντε υποψηφιότητες ο καθένας. Οι Doechii, Doja Cat, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean, και Latto συγκέντρωσαν από τέσσερις υποψηφιότητες. Τρεις υποψηφιότητες έλαβαν οι A$AP Rocky, Bruno Mars, Bryson Tiller, Chris Brown, Jill Scott, Kehlani, Metro Boomin, SZA, Tasha Cobbs Leonard, T.I., και YK Niece, αντικατοπτρίζοντας το ευρύ φάσμα ταλέντου που εκπροσωπήθηκε τη φετινή χρονιά.
Επιπλέον, στα BET Awards 2026 εισήχθησαν δύο νέα βραβεία: το «The Fashion Vanguard Award» και το «The Pulse Award». Οι υποψήφιοι για το «The Fashion Vanguard Award» περιλάμβαναν τους A$AP Rocky, Bad Bunny, Beyoncé, Cardi B, Colman Domingo, Doechii, Rihanna, Teyana Taylor, και Zendaya. Για το «The Pulse Award» οι υποψήφιοι ήταν οι 85 South Show, Baby, This Is Keke Palmer, Charlamagne Tha God, Don Lemon, Druski, It Is What It Is, Joe και Jada, On the Radar, και R&B Money Podcast.
Οι νικητές της βραδιάς:
Album of the Year
- AM I THE DRAMA? — Cardi B
- DON’T TAP THE GLASS — Tyler, the Creator
- everything is a lot. — Wale
- HEARTS SOLD SEPARATELY — Mariah the Scientist
- MUTT Deluxe: HEEL — Leon Thomas
- The Fall-Off — J. Cole
- The Romantic — Bruno Mars
- Νικητής: Let God Sort Em Out — Clipse
Best Female R&B/Pop Artist
- Ari Lennox
- Coco Jones
- Ella Mai
- Jill Scott
- Mariah the Scientist
- Olivia Dean
- SZA
- Tems
- Νικητής: Kehlani
Best Male R&B/Pop Artist
- Brent Faiyaz
- Bruno Mars
- Bryson Tiller
- Chris Brown
- Durand Bernarr
- GIVĒON
- October London
- Usher
- Νικητής: Leon Thomas
Best Female Hip Hop Artist
- Coi Leray
- Doechii
- Doja Cat
- GloRilla
- Latto
- Megan Thee Stallion
- Monaleo
- YK Niece
- Νικητής: Cardi B
Best Male Hip Hop Artist
- A$AP Rocky
- Baby Keem
- BigXthaPlug
- DaBaby
- Don Toliver
- Drake
- J. Cole
- T.I.
- Νικητής: Kendrick Lamar
Best Group
- 41
- De La Soul
- FLO
- French Montana & Max B
- Metro Boomin & DJ Spinz
- Nas & DJ Premier
- Terrace Martin & Kenyon Dixon
- Wizkid & Asake
- Νικητής: Clipse
Best Collaboration
- «Errtime Remix» – Cardi B feat. Jeezy & Latto
- «Go Girl» – Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
- «Good Flirts» – Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd
- «Is It a Crime» – Mariah the Scientist & Kali Uchis
- «It Depends (The Remix)» – Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher
- «Take Me Thru Dere» – Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
- «wgft» – Gunna feat. Burna Boy
- Νικητής: «Chains & Whips» – Clipse & Kendrick Lamar
Best New Artist
- Belly Gang Kushington
- DESTIN CONRAD
- JayDon
- kwn
- Miles Minnick
- Monaleo
- RAYE
- Trap Dickey
- Νικητής: Olivia Dean
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
- «Able» – Kirk Franklin
- «ABLE (REMIX)» Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell
- «All to Thee» – BeBe Winans
- «Already Good (Tasha Slide)» – Tasha Cobbs Leonard
- «At the Cross» – CeCe Winans
- «Church» Tasha Cobbs Leonard & John Legend
- «Do It Again» – Kirk Franklin
- Νικητής: «Headphones» – Lecrae, Killer Mike & T.I.
BET Her
- «Already Good (Tasha Slide)» – Tasha Cobbs Leonard
- «Be Great» – Jill Scott feat. Trombone Shorty
- «Beautiful People» – Jill Scott
- «First» – Tems
- «Go Girl» – Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
- «Gorgeous» – Doja Cat
- «Lady Lady» – Olivia Dean
- Νικητής: «girl, get up.» – Doechii feat. SZA
Viewers’ Choice
- «Burning Blue» – Mariah the Scientist
- «Chains & Whips» – Clipse feat. Kendrick Lamar
«Chanel» – Tyla
- «Folded» – Kehlani
- «I Just Might» – Bruno Mars
- «It Depends» – Chris Brown feat. Bryson Tiller
- «Man I Need» – Olivia Dean
- «Outside» – Cardi B
- «Raindance» – Dave & Tems
- «Take Me Thru Dere» – Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
- Νικητής: «Burning Blue» – Mariah the Scientist
Video of the Year
- «100» – Ella Mai
- «Anxiety» – Doechii
- «Burning Blue» – Mariah the Scientist
- «Chanel» – Tyla
- «Escape Room (Short Film)» – Teyana Taylor
- «LET ‘EM KNOW» – T.I.
- «luther» – Kendrick Lamar & SZA
- Νικητής: «Folded» – Kehlani
Video Director of the Year
- A$AP Rocky & Dan Streit
- Anderson .Paak
- Benny Boom
- Cactus Jack
- Cardi B & Patientce Foster
- Cole Bennett
- Director X
- Hype Williams
- Νικητής: Teyana «Spike-Tey» Taylor
General Categories
- The Fashion Vanguard Award
- A$AP Rocky
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Cardi B
- Colman Domingo
- Doechii
- Rihanna
- Zendaya
- Νικητής: Teyana Taylor
The Pulse Award
- 85 South Show
- Baby, This Is Keke Palmer
- Charlamagne Tha God
- Don Lemon
- It Is What It Is
- Joe and Jada
- On the Radar
- R&B Money Podcast
- Νικητής: Druski
Film & TV Categories
- Best Movie
- Highest 2 Lowest
- Him
- Number One on the Call Sheet
- One Battle After Another
- Relationship Goals
- Ruth & Boaz
- Wicked: For Good
- Νικητής: Sinners
Best Actress
- Angela Bassett
- Ayo Edebiri
- Chase Infiniti
- Coco Jones
- Cynthia Erivo
- Keke Palmer
- Quinta Brunson
- Regina Hall
- Νικητής: Teyana Taylor
Best Actor
- Aaron Pierre
- Aldis Hodge
- Anthony Mackie
- Colman Domingo
- Damson Idris
- Delroy Lindo
- Denzel Washington
- Sterling K. Brown
- Νικητής: Michael B. Jordan
YoungStars Award
- Daria Johns
- Graceyn «Gracie» Hollingsworth
- Heiress Harris
- Lela Hoffmeister
- North West
- Thaddeus J. Mixson
- VanVan
- Νικητής: Jazzy’s World TV
Sportswoman of the Year Award
- Angel Reese – Basketball
- Claressa Shields – Boxing
- Coco Gauff – Tennis
- Flau’jae Johnson – Basketball
- Gabby Thomas – Track & Field
- Jordan Chiles – Gymnastics
- Naomi Osaka – Tennis
- Sha’Carri Richardson – Track & Field
- Νικητής: A’ja Wilson – Basketball
Sportsman of the Year Award
- Aaron Judge – Baseball
- Anthony Edwards – Basketball
- Caleb Williams – Football
- Jalen Hurts – Football
- LeBron James – Basketball
- Shedeur Sanders – Football
- Stephen Curry – Basketball
- Νικητής: Jalen Brunson – Basketball
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι όρκοι αγάπης και το τριήμερο γαμήλιο party στην Πάρο
Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.