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Μουσικά Νέα 29.06.2026

Με 10 νέα κομμάτια και μεγάλες συνεργασίες επιστρέφει ο TOQUEL στο Disc 2 του άλμπουμ «10»

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Ο TOQUEL ολοκληρώνει το δισκογραφικό φαινόμενο «10» με 10 νέα κομμάτια και δυνατές συνεργασίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στα charts
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο TOQUEL κυκλοφορεί το Disc 2 του άλμπουμ «10» στις 3 Ιουλίου 2026 με 10 νέα κομμάτια.
  • Το πρώτο μέρος του άλμπουμ «10» είχε μεγάλη επιτυχία στα charts Spotify και Apple Music.
  • Το Disc 2 περιλαμβάνει συνεργασίες με γνωστά ονόματα της ελληνικής ραπ σκηνής.
  • Τα προηγούμενα άλμπουμ και EPs του TOQUEL έχουν γίνει διαμαντένια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την πρωτοφανή επιτυχία του πρώτου μέρους του άλμπουμ «10», που κατέκτησε τις κορυφές των charts σε Spotify και Apple Music, ο TOQUEL ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το μουσικό του εγχείρημα. Το Disc 2 του άλμπουμ είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, προσθέτοντας άλλα 10 κομμάτια στο ήδη αγαπημένο από το κοινό tracklist.

toquel

Ο TOQUEL επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της γενιάς του. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου μέρους, ο δίσκος προσγειώθηκε στο Top Albums Debut Global του Spotify, ενώ το σύνολο των τραγουδιών του κατέλαβε την πρώτη δεκάδα του b. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το «Poios na sou to pei» με τη συμμετοχή της LILA, το οποίο έγινε viral στο TikTok μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

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Το Tracklist του Disc 2

Το δεύτερο μέρος του άλμπουμ υπόσχεται δυναμικές στιγμές, με τον TOQUEL να ενώνει τις δυνάμεις του με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής ραπ σκηνής. Η αρίθμηση συνεχίζεται από το 11 έως το 20, προσφέροντας στους θαυμαστές του ένα ολοκληρωμένο 20-track album:

11. SHOWTIME

12. XERIA KATHARA

13. MORE PUTA (ft. RACK)

14. A$$AP

15. ANASA

16. XIMEROMA (ft. Saske)

17. KAMIA

18. GEITONIA KAI TILEFONO (ft. Bloody Hawk)

19. GIA MENA

20. VACE ZELA

Μια διαμαντένια πορεία

Η αναμονή για το Disc 2 έρχεται σε μια στιγμή που ο TOQUEL απολαμβάνει την αποθέωση της δουλειάς του. Πρόσφατα, στο exclusive listening party για το «10», ο καλλιτέχνης γιόρτασε μια σειρά από εντυπωσιακά επιτεύγματα. Τα άλμπουμ του Beverly Hills και 1111, καθώς και τα EPs ILLEGAL και 777, έχουν γίνει διαμαντένια, με το 777 να κατέχει τον τίτλο του πρώτου διαμαντένιου EP στην ιστορία των ελληνικών charts, όντας παράλληλα το most streamed EP στη χώρα μας.

Toquel Spotify
https://www.instagram.com/toquel/

Οι θαυμαστές μπορούν ήδη να κάνουν presave το Disc 2 στο Spotify, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι από τους πρώτους που θα ακούσουν το ολοκληρωμένο μουσικό κεφάλαιο του «10».

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10 Toquel μουσική
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