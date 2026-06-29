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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας

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Ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει επείγουσα έκκληση για οικονομική ενίσχυση προς τους χιλιάδες εκτοπισμένους κατοίκους, μετά την καταστροφική σεισμική δόνηση της 24ης Ιουνίου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ζητά οικονομική βοήθεια για τους σεισμοπαθείς της Βενεζουέλας.
  • Ο σεισμός προκάλεσε χιλιάδες εκτοπισμένους που χρειάζονται άμεση βοήθεια.
  • Τα χρήματα θα δοθούν στον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας για υποστήριξη των πληγέντων.
  • Δωρεές μπορούν να γίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) απευθύνει επείγουσα έκκληση για οικονομική ενίσχυση προς τους κατοίκους της Βενεζουέλας, οι οποίοι βιώνουν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση μετά τον φονικό σεισμό της περασμένης Τετάρτης (24/6). Η φυσική καταστροφή έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες εκτοπισμένους, οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη από βοήθεια.

βενεζουέλα

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν απευθείας στον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, στηρίζοντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εθελοντών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανακούφιση των πληγέντων σε όλη τη χώρα.

Πώς μπορείτε να συνεισφέρετε

Όσοι πολίτες επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια, μπορούν να καταθέσουν τη δωρεά τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank:

  • Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
  • IBAN: GR26 0260 2400 0003 0020 1205 013
  • Ένδειξη: «Venezuela»

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 210 36 09 825 και 210 36 11 425, ή να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο www.redcross.gr.

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Βενεζουέλα ελληνικός ερυθρός σταυρός
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