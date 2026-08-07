Βουτιές χωρίς ρίσκο: 8 χρυσές οδηγίες για να απολαμβάνεις το νερό με απόλυτη ασφάλεια!

Με μια ματιά
- Ο πνιγμός είναι αθόρυβος και μπορεί να συμβεί γρήγορα, με 378 θανάτους ετησίως στην Ελλάδα.
- Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστη και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
- Αποφύγετε το κολύμπι αμέσως μετά το φαγητό ή το αλκοόλ και μπείτε σταδιακά στο νερό.
- Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα νερά και επιβλέπετε πάντα τα παιδιά κοντά σας.
Ασφάλεια στο νερό: Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, συχνά χωρίς κραυγές ή εμφανή σημάδια κινδύνου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θάνατοι ετησίως, με την πλειοψηφία τους στη θάλασσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τον πνιγμό ως την τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, με 300.000 θανάτους ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αποτελούν σχεδόν το 25% των θυμάτων, ενώ υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.
Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ.
- 1. Οργανωμένες παραλίες & ναυαγοσώστης: Να κολυμπάτε σε ασφαλείς, οργανωμένες παραλίες. Ακολούθησε τις οδηγίες του ναυαγοσώστη και τις σημαίες της παραλίας.
- 2. Φαγητό και αλκοόλ: Μην μπαίνετε στο νερό αμέσως μετά το φαγητό ή την κατανάλωση αλκοόλ.
- 3. Σταδιακή είσοδος: Μπείτε στο νερό σταδιακά, ειδικά αν είναι πολύ κρύο, για να αποφύγετε θερμικό σοκ.
- 4. Κολύμπι παράλληλα στην ακτή: Μην απομακρύνεστε πολύ και κολυμπάτε πάντα οριζόντια με την ακτή.
- 5. Όχι βουτιές στα τυφλά: Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα νερά. Μπορεί να υπάρχουν βράχια ή άλλοι κίνδυνοι.
- 6. Συνεχής επίβλεψη παιδιών: Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από έναν ενήλικα, ακόμη κι αν χρησιμοποιούν σωσίβιο.
- 7. Απαραίτητος εξοπλισμός στα water sports: Χρησιμοποιήστε σωσίβιο όταν κάνετε δραστηριότητες όπως κανό ή SUP.
- 8. Διαχείριση ρευμάτων: Αν σας παρασύρει ρεύμα, μην πανικοβληθείτε. Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή μέχρι να βγείτε από το ρεύμα και μετά κατευθυνθείτε προς την παραλία.
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