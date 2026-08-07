Βουτιές χωρίς ρίσκο: 8 χρυσές οδηγίες για να απολαμβάνεις το νερό με απόλυτη ασφάλεια!

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με τη Σχολή Ναυαγοσωστικής του και στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας του «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια», προτείνει 8 χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές και προσφέρουν ξέγνοιαστες στιγμές στη θάλασσα.

Με μια ματιά Ο πνιγμός είναι αθόρυβος και μπορεί να συμβεί γρήγορα, με 378 θανάτους ετησίως στην Ελλάδα.

Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστη και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Αποφύγετε το κολύμπι αμέσως μετά το φαγητό ή το αλκοόλ και μπείτε σταδιακά στο νερό.

Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα νερά και επιβλέπετε πάντα τα παιδιά κοντά σας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ασφάλεια στο νερό: Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, συχνά χωρίς κραυγές ή εμφανή σημάδια κινδύνου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θάνατοι ετησίως, με την πλειοψηφία τους στη θάλασσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τον πνιγμό ως την τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, με 300.000 θανάτους ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αποτελούν σχεδόν το 25% των θυμάτων, ενώ υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ.