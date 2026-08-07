Corporate News 07.08.2026

Βουτιές χωρίς ρίσκο: 8 χρυσές οδηγίες για να απολαμβάνεις το νερό με απόλυτη ασφάλεια!

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με τη Σχολή Ναυαγοσωστικής του και στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας του «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια», προτείνει 8 χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές και προσφέρουν ξέγνοιαστες στιγμές στη θάλασσα.
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Με μια ματιά
  • Ο πνιγμός είναι αθόρυβος και μπορεί να συμβεί γρήγορα, με 378 θανάτους ετησίως στην Ελλάδα.
  • Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστη και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
  • Αποφύγετε το κολύμπι αμέσως μετά το φαγητό ή το αλκοόλ και μπείτε σταδιακά στο νερό.
  • Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα νερά και επιβλέπετε πάντα τα παιδιά κοντά σας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ασφάλεια στο νερό: Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, συχνά χωρίς κραυγές ή εμφανή σημάδια κινδύνου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θάνατοι ετησίως, με την πλειοψηφία τους στη θάλασσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τον πνιγμό ως την τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, με 300.000 θανάτους ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αποτελούν σχεδόν το 25% των θυμάτων, ενώ υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

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Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ.

  • 1. Οργανωμένες παραλίες & ναυαγοσώστης: Να κολυμπάτε σε ασφαλείς, οργανωμένες παραλίες. Ακολούθησε τις οδηγίες του ναυαγοσώστη και τις σημαίες της παραλίας.
  • 2. Φαγητό και αλκοόλ: Μην μπαίνετε στο νερό αμέσως μετά το φαγητό ή την κατανάλωση αλκοόλ.
  • 3. Σταδιακή είσοδος: Μπείτε στο νερό σταδιακά, ειδικά αν είναι πολύ κρύο, για να αποφύγετε θερμικό σοκ.
  • 4. Κολύμπι παράλληλα στην ακτή: Μην απομακρύνεστε πολύ και κολυμπάτε πάντα οριζόντια με την ακτή.
  • 5. Όχι βουτιές στα τυφλά: Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα νερά. Μπορεί να υπάρχουν βράχια ή άλλοι κίνδυνοι.
  • 6. Συνεχής επίβλεψη παιδιών: Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από έναν ενήλικα, ακόμη κι αν χρησιμοποιούν σωσίβιο.
  • 7. Απαραίτητος εξοπλισμός στα water sports: Χρησιμοποιήστε σωσίβιο όταν κάνετε δραστηριότητες όπως κανό ή SUP.
  • 8. Διαχείριση ρευμάτων: Αν σας παρασύρει ρεύμα, μην πανικοβληθείτε. Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή μέχρι να βγείτε από το ρεύμα και μετά κατευθυνθείτε προς την παραλία.

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