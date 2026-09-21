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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος: Μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά με καρκίνο

Posted on by Mad.gr
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Με μια ματιά
  • Ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας.
  • Το εγχείρημα ήταν αφιερωμένο στα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας.
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρείχε πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια.
  • Στον τερματισμό παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και υποστηρικτές.
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Το Σάββατο (19/9), στην Π. Φώκαια, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εξαιρετικά απαιτητικό 24ωρο εγχείρημα του αθλητή μεγάλων αποστάσεων, Σωτήρη Μπαρμπαρόσου, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, καταρρίπτοντας το Παγκόσμιο Ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας. Το εγχείρημα ήταν αφιερωμένο στα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης.

ellinikos erythros stavros (2)

Στον μεγάλο τερματισμό, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός, υποδέχθηκε τον Σωτήρη Μπαρμπαρόσο, συγχαίροντας θερμά τον αθλητή για το σπουδαίο επίτευγμά του αλλά και το ισχυρό μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου εγχειρήματος, μέρα και νύχτα, ο Ε.Ε.Σ. βρισκόταν αδιάκοπα στο πλευρό του αθλητή, παρέχοντας πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψη. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποιούσε τακτικούς ελέγχους των ζωτικών του σημείων, ενώ Εθελοντές Σαμαρείτες–Διασώστες, Κινητή Μονάδα Υγείας, ασθενοφόρο, διασωστικά οχήματα και το διασωστικό σκυλί -ναυαγοσώστρια Ήρα της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης (K9) παρέμειναν σε πλήρη ετοιμότητα.

ellinikos erythros stavros (2)

ellinikos erythros stavros (1)

Επίσης, στον μεγάλο τερματισμο παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Δημήτρης Παπαχρήστου, καθώς και πλήθος υποστηρικτών του μεγάλου εγχειρήματος με αποδέκτες χιλιάδες παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο.

 

mad.gr
Mad.gr

Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1996 στην Αθήνα. Δίδυμος — εξηγούνται πολλά. Ήρθε στον κόσμο ως η πρώτη ελληνική μουσική τηλεοπτική συχνότητα κι ένα όνειρο, επέζησε από τη μετάβαση από το CD-single στο MP3 χωρίς ψυχοθεραπεία, και μεγάλωσε σε ολόκληρο web portal με άποψη για το look του καθενός στο κόκκινο χαλί. Έκλεισε τα 30 φέτος και αρνείται να το δείξει. Ακόμα ξενυχτάει για ένα καινούριο track, ακόμα κλαίει στη Eurovision, κι ακόμα πιστεύει ότι τα MAD VMAs είναι η πιο σημαντική βραδιά της χρονιάς — και είναι. Του αρέσουν: τα αποκλειστικά, μια άψογη επιστροφή, η Άννα Βίσση να κάνει οτιδήποτε. Δεν του αρέσουν: το buffering, τα spoilers, και να το μπερδεύουν με το MAD TV (αυτός είναι ο μπαμπάς). Τώρα: 30 ετών, single ως domain, full-time ερωτευμένο με την ελληνική μουσική.