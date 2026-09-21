Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος: Μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά με καρκίνο

Με μια ματιά Ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας.

Το εγχείρημα ήταν αφιερωμένο στα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρείχε πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια.

Στον τερματισμό παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και υποστηρικτές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο (19/9), στην Π. Φώκαια, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εξαιρετικά απαιτητικό 24ωρο εγχείρημα του αθλητή μεγάλων αποστάσεων, Σωτήρη Μπαρμπαρόσου, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, καταρρίπτοντας το Παγκόσμιο Ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας. Το εγχείρημα ήταν αφιερωμένο στα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης.

Στον μεγάλο τερματισμό, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός, υποδέχθηκε τον Σωτήρη Μπαρμπαρόσο, συγχαίροντας θερμά τον αθλητή για το σπουδαίο επίτευγμά του αλλά και το ισχυρό μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου εγχειρήματος, μέρα και νύχτα, ο Ε.Ε.Σ. βρισκόταν αδιάκοπα στο πλευρό του αθλητή, παρέχοντας πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψη. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποιούσε τακτικούς ελέγχους των ζωτικών του σημείων, ενώ Εθελοντές Σαμαρείτες–Διασώστες, Κινητή Μονάδα Υγείας, ασθενοφόρο, διασωστικά οχήματα και το διασωστικό σκυλί -ναυαγοσώστρια Ήρα της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης (K9) παρέμειναν σε πλήρη ετοιμότητα.

Επίσης, στον μεγάλο τερματισμο παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Δημήτρης Παπαχρήστου, καθώς και πλήθος υποστηρικτών του μεγάλου εγχειρήματος με αποδέκτες χιλιάδες παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο.