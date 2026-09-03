Corporate News 03.09.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες συμβουλές για τις πρώτες ημέρες στο σχολείο

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επισημαίνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές προς τις οικογένειες με στόχο την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Επαναφορά σταθερού προγράμματος ύπνου λίγες ημέρες πριν την έναρξη του σχολείου για καλύτερη προσαρμογή.
  • Διατήρηση ήρεμου και θετικού κλίματος από τους γονείς για μείωση του άγχους του παιδιού.
  • Εξοικείωση του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον πριν την έναρξη, αν είναι εφικτό.
  • Ενθάρρυνση ανοιχτής επικοινωνίας για την έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων του παιδιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια σημαντική μετάβαση για κάθε παιδί και την οικογένειά του. Ειδικά οι πρώτες ημέρες μπορεί να συνοδεύονται από άγχος, ενθουσιασμό ή και ανασφάλεια. Με σωστή προετοιμασία και υποστήριξη, η προσαρμογή μπορεί να γίνει πιο ομαλή και θετική. Αναλυτικά οι οδηγίες εδώ:

Γυναίκα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δίνει συμβουλές για τις πρώτες ημέρες στο σχολείο, γράφοντας στον πίνακα.

  • Σταδιακή Επαναφορά Ρουτίνας Ύπνου

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του σχολείου, είναι σημαντικό να επανέλθει το παιδί σε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Η επαρκής ξεκούραση βοηθά στη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη συνολική προσαρμογή στις σχολικές απαιτήσεις.

  • Διατήρηση Ήρεμου και Θετικού Κλίματος

Τα παιδιά επηρεάζονται άμεσα από τη στάση των γονέων. Μια ήρεμη, υποστηρικτική και αισιόδοξη προσέγγιση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και μειώνει το άγχος αποχωρισμού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για τις πρώτες ημέρες στο σχολείο, βοηθώντας κάθε οικογένεια.

  • Εξοικείωση με το Σχολικό Περιβάλλον

Εάν είναι εφικτό, επισκεφθείτε το σχολείο πριν την έναρξη. Δείξτε στο παιδί την τάξη, την αυλή ή τη διαδρομή προς το σχολείο, ώστε να νιώσει πιο οικεία με τον νέο χώρο.

  • Ανοιχτή Επικοινωνία

Ενθαρρύνετε το παιδί να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ακούστε με προσοχή χωρίς να πιέζετε ή να υποτιμάτε τις ανησυχίες του. Η κατανόηση είναι το κλειδί για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρουσιάζει χρήσιμες συμβουλές για τις πρώτες ημέρες στο σχολείο σε μαθητές.

  • Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Μιλήστε για τη σημασία της συνεργασίας, της φιλίας και του σεβασμού. Ενθαρρύνετε το παιδί να γνωρίσει νέους συμμαθητές και να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες.

  • Δημιουργία Σταθερής Καθημερινής Ρουτίνας

Η οργάνωση της ημέρας (διάβασμα, παιχνίδι, φαγητό) προσφέρει στα παιδιά αίσθημα ασφάλειας και προβλεψιμότητας, βοηθώντας τα να προσαρμοστούν πιο εύκολα.

Ομάδα παιδιών παρακολουθεί παρουσίαση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες ημέρες στο σχολείο.

  •  Υπομονή και Ενθάρρυνση

Κάθε παιδί προσαρμόζεται με τον δικό του ρυθμό. Δώστε χρόνο, αναγνωρίστε την προσπάθεια και ενισχύστε θετικά κάθε μικρό βήμα προόδου.

Η υποστήριξη της οικογένειας και η κατανόηση των αναγκών του παιδιού αποτελούν βασικούς πυλώνες για μια ομαλή και θετική έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται δίπλα στις οικογένειες, προάγοντας την υγεία, την ψυχική
ευεξία και την κοινωνική συνοχή από τα πρώτα κιόλας βήματα της σχολικής ζωής.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.redcross.gr/

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