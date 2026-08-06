Corporate News 06.08.2026

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Διάσωση ζώων στη Δυτική Αττική (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

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Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διέσωσαν δεκάδες οικόσιτα και άγρια ζώα στα πύρινα μέτωπα της Δ. Αττικής
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διέσωσαν δεκάδες οικόσιτα και άγρια ζώα από τις πυρόπληκτες ζώνες της Δυτικής Αττικής.
  • Στη Ψάθα, εντοπίστηκε και διασώθηκε μια χελώνα που επέζησε ανάμεσα στα αποκαΐδια.
  • Οι εθελοντές προσφέρουν νερό, τροφή, πρώτες βοήθειες και φροντίδα στα ζώα, μεταφέροντάς τα σε ασφαλή σημεία.
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει σαφή οδηγία για τη διάσωση ζώων, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στα πύρινα μέτωπα της Δ. Αττικής, εντόπισαν, διέσωσαν και μετέφεραν σε ασφαλή σημεία δεκάδες οικόσιτα και άγρια ζώα που εντόπισαν στις πυρόπληκτες ζώνες.

Την Τετάρτη (5/8), στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας, εντόπισαν και διέσωσαν άλλη μια χελώνα, η οποία, ως εκ θαύματος είχε επιβιώσει, βρισκόμενη ανάμεσα στα αποκαΐδια που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ., οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες με διασωστικά οχήματα του Ε.Ε.Σ. στις πυρόπληκτες ζώνες της Δ. Αττικής, την εντόπισαν, της προσέφεραν νερό, τροφή και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://www.facebook.com/share/r/1GmBSK1y8o/

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. έχουν σαφή οδηγία, όταν οι συνθήκες στο πεδίο το επιτρέπουν, να εντοπίζουν και διασώζουν ζώα που έχουν εγκλωβιστεί ή τραυματιστεί, προσφέροντάς τους νερό, τροφή, πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη φροντίδα. Όπου κρίνεται αναγκαίο, τα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία και διάσωσή τους. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στα οικόσιτα και άγρια ζώα που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα.

Φωτογραφίες: Ε.Ε.Σ.

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