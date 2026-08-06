Το viral trick της Gen Z που δίνει ακαταμάχητο σχήμα στα oversized σου

Με μια ματιά Η Gen Z προτείνει το "side-tuck" ως εναλλακτική του "front tuck" για να δώσει σχήμα σε oversized ρούχα.

Το "side-tuck" διαμορφώνει τη σιλουέτα από το πλάι, δημιουργώντας ασύμμετρη γραμμή και μειώνοντας τον όγκο.

Υπάρχουν δύο τρόποι εφαρμογής: ο "bra tuck" (στερέωση στο σουτιέν) και η χρήση παραμάνας για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Η τεχνική ταιριάζει σε λεπτά υφάσματα, t-shirts, camisoles και πλεκτά, ενώ η παραμάνα μπορεί να αντικατασταθεί από καρφίτσα για πιο chic αποτέλεσμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι το front tuck, εκείνο το σημείο όπου τοποθετούμε την άκρη της μπλούζας μας μέσα από το παντελόνι, είναι ο μόνος τρόπος να δώσουμε σχήμα σε ένα oversized t-shirt, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Η Gen Z προτείνει μια νέα εναλλακτική που ήδη κερδίζει έδαφος, προσφέροντας πιο κολακευτικό αποτέλεσμα και καλύτερη εφαρμογή. Πρόκειται για το side-tuck, μια τάση που γεννήθηκε από την ανάγκη να απαλλαγούμε από τον περιττό όγκο υφάσματος γύρω από τη μέση.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το fashion hack είναι απλή: αντί το ύφασμα να περισσεύει άκομψα πάνω από τη ζώνη, το side-tuck εστιάζει στη διαμόρφωση της σιλουέτας από το πλάι. Ανασηκώνοντας το ύφασμα προς τα πάνω, δημιουργείς μια ασύμμετρη γραμμή που δίνει σχήμα ακόμα και στο πιο φαρδύ ρούχο. Είναι η ιδανική λύση για όσες αναζητούν μια πιο επιμελημένη εικόνα χωρίς να θυσιάζουν την άνεση του casual στυλ.

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Τι ακριβώς είναι το side-tuck

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό tuck, το side-tuck εστιάζει στη διαμόρφωση της σιλουέτας από το πλάι. Αντί να τοποθετείς την μπλούζα μέσα από το παντελόνι, ανασηκώνεις το ύφασμα προς τα πάνω, δημιουργώντας μια ασύμμετρη γραμμή που κολακεύει πολύ περισσότερο.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να το δοκιμάσεις, ανάλογα με το πόσο σταθερό θέλεις να είναι το αποτέλεσμα. Το λεγόμενο «bra tuck» αποτελεί την πιο απλή λύση, καθώς ανασηκώνεις την άκρη της μπλούζας από τη μία πλευρά και τη στερεώνεις στο κάτω μέρος του σουτιέν σου, προσφέροντας μια μαζεμένη εικόνα χωρίς επιπλέον εξαρτήματα.

Αν πάλι οι κινήσεις σου είναι πιο έντονες μέσα στη μέρα, η χρήση μιας παραμάνας αποδεικνύεται ο καλύτερος σύμμαχος. Πιάνεις την άκρη της μπλούζας στο ύψος του ισχίου, τη φέρνεις όσο ψηλά επιθυμείς και τη στερεώνεις εσωτερικά, εξασφαλίζοντας σταθερότητα που διαρκεί.

Τα μυστικά των ειδικών για ένα άρτιο αποτέλεσμα

Σύμφωνα με τους στυλίστες, το side-tuck είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δείχνει ένα σύνολο πιο επιμελημένο. Για να ξεκινήσεις σωστά, επίλεξε λεπτά και αέρινα υφάσματα που πέφτουν πιο φυσικά. Δεν χρειάζεται να περιοριστείς στα vintage t-shirts, καθώς η τεχνική αυτή ταιριάζει εξαιρετικά σε camisoles αλλά και σε λεπτά πλεκτά.

Αν θέλεις να προσθέσεις μια πιο chic λεπτομέρεια στο στυλ σου, μπορείς να αντικαταστήσεις την παραμάνα με μια καρφίτσα. Αυτός ο τρόπος αναβαθμίζει το look και σου επιτρέπει να αναδείξεις ένα οικογενειακό κειμήλιο, δίνοντας μια ξεχωριστή προσωπική πινελιά σε κάθε σου εμφάνιση.

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