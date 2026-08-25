Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση για τους τετράποδους φίλους μας στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει ραντεβού με τους φιλόζωους στο Σύνταγμα για μια ενημερωτική δράση αφιερωμένη στις Πρώτες Βοήθειες για σκύλους

Με μια ματιά Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση για Πρώτες Βοήθειες σκύλων στην Πλατεία Συντάγματος.

Η δράση πραγματοποιείται στις 26 Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, από 10:00 έως 13:00.

Θα γίνουν δωρεάν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών για σκύλους και ενημέρωση για φαρμακείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω φόρμας, email ή τηλεφώνου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα σκύλου (26/8), διοργανώνει μεγάλη δράση την Τετάρτη (26/8) και ώρες 10:00 – 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον σταθμού Μετρό), με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τις Πρώτες Βοήθειες για σκύλους. Το πρωτοποριακό, καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για σκύλους που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Τομέα Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. θα πραγματοποιήσουν δωρεάν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών για σκύλους και παράλληλα θα ενημερώσουν τους πολίτες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα φορητό φαρμακείο για τους τετράποδους φίλους μας. Υπενθυμίζεται ότι οι Πρώτες Βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας, είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του σκύλου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του και την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος.

Οι πολίτες που θέλουν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Ε.Ε.Σ., παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την φόρμα ενδιαφέροντος εδώ: https://mitroo.redcross.gr/index.php/forms/civilian_registration είτε να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ονοματεπώνυμο, πόλη και στοιχεία επικοινωνίας) στο [email protected] είτε τηλεφωνικά στο 210-5248132.