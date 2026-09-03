Η Katy Perry έχει βρει τον «έρωτα της ζωής της» στον Justin Trudeau και εξηγεί γιατί

Η Katy Perry μίλησε για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πώς ο Justin Trudeau μπήκε στη ζωή της μετά από μια δύσκολη περίοδο

Με μια ματιά Η Katy Perry βρήκε τον "έρωτα της ζωής της" στον Justin Trudeau.

Η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια του Lifetimes Tour.

Ο Trudeau έχει παρακολουθήσει πολλές συναυλίες της Perry και την υποστηρίζει.

Η Perry πιστεύει στο manifestation και είχε γράψει "True Love" σε λίστα επιθυμιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Katy Perry μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, αλλά και για τον νέο έρωτα που, όπως λέει, της άλλαξε την καθημερινότητα. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως η περσινή χρονιά είχε αρκετές προκλήσεις, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, όμως μέσα από αυτές κατάφερε να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ «143», η κριτική που δέχτηκε και ο χωρισμός της από τον Orlando Bloom, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια σχέσης, την επηρέασαν σημαντικά. Παράλληλα, η παγκόσμια περιοδεία της την έκανε να αισθάνεται συχνά μακριά από τους ανθρώπους που αγαπά. «Έκλαιγα και ένιωθα πολύ μακριά από τους φίλους μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μέσα σε αυτή την περίοδο, όμως, γνώρισε τον Justin Trudeau. Η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια του Lifetimes Tour και η Katy αποκάλυψε πως σύντομα κατάλαβε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή της. «Γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου», είπε, περιγράφοντας τη νέα της σχέση.

Οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιό τους ξεκίνησαν μετά από κοινή εμφάνιση σε δείπνο στο Μόντρεαλ. Λίγο αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκε σε συναυλία της Katy μαζί με την κόρη του, ενώ οι δυο τους έκαναν και κοινές εμφανίσεις στο Παρίσι και στο Tribeca Film Festival.

Η Katy δεν κρύβει τον θαυμασμό της για τον Justin, τον οποίο περιγράφει ως έναν άνθρωπο που «λειτουργεί από την καρδιά». Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει παρακολουθήσει 10 από τις τελευταίες 20 συναυλίες της, γνωρίζει τους στίχους των τραγουδιών της και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της.

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για την πίστη της στο manifestation, αποκαλύπτοντας πως πέρυσι είχε γράψει σε μια λίστα με όσα ήθελε να προσελκύσει στη ζωή της τη φράση «True Love». Σήμερα θεωρεί πως βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο και αισθάνεται ευγνωμοσύνη για όσα της έφερε η νέα της σχέση.

Την ίδια στιγμή, η Katy συνεχίζει να μετατρέπει τις προσωπικές της εμπειρίες σε μουσική. Το «Watch It Burn», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, θεωρήθηκε τραγούδι χωρισμού, ενώ η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως ζει τη ζωή της με έναν τρόπο που της επιτρέπει στη συνέχεια να γράφει γι’ αυτήν. Όπως φαίνεται, η νέα της ζωή με τον Justin Trudeau έχει ήδη αρχίσει να γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.

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