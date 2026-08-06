Η Katy Perry έγινε… Μυκονιάτισσα και απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Η Katy Perry βρίσκεται στη Μύκονο μαζί με τον Justin Trudeau και απολαμβάνει χαλαρές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με μια ματιά Η Katy Perry απολαμβάνει διακοπές στη Μύκονο μετά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η pop star βρίσκεται στο νησί με τον Justin Trudeau για μια ρομαντική απόδραση.

Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, διαμένοντας σε πολυτελή θαλαμηγό.

Η παρουσία τους στη Μύκονο επιβεβαιώνει την εξέλιξη της σχέσης τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μύκονος για ακόμα ένα καλοκαίρι αποτελεί τον απόλυτο celebrity προορισμό και αυτή τη φορά υποδέχτηκε την Katy Perry. Η παγκόσμια pop star άφησε για λίγο πίσω της τις σκηνές και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και επέλεξε το ελληνικό νησί για στιγμές χαλάρωσης. Μαζί της βρίσκεται ο Justin Trudeau, με τον οποίο φαίνεται να απολαμβάνει μια ρομαντική απόδραση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, όμως η παρουσία του στη Μύκονο δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Katy Perry, μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στην τελετή έναρξης του FIFA World Cup 2026 στο Los Angeles, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να γεμίσει τις μπαταρίες της. Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε στην περιοχή του Nammos Village, όπου έκανε βόλτα και shopping, ενώ στη συνέχεια απόλαυσε στιγμές στην παραλία του Nammos. Με casual εμφάνιση, ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου προσπάθησε να περάσει όσο πιο διακριτικά γινόταν.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Katy Perry και ο Justin Trudeau φιλοξενούνται σε πολυτελή θαλαμηγό, επιλέγοντας έναν πιο ιδιωτικό τρόπο για να απολαύσουν τις διακοπές τους. Οι δυο τους φαίνεται πως αποφεύγουν τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις μαζί, θέλοντας να προστατεύσουν τη σχέση τους από την υπερβολική δημοσιότητα.





Το ειδύλλιό τους είχε απασχολήσει έντονα τα διεθνή media, αφού οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025 στο Montreal. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το ζευγάρι επιβεβαίωσε ουσιαστικά τη σχέση του μέσα από τα social media.

Μετά τον χωρισμό της από τον ηθοποιό Orlando Bloom, η Katy Perry φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή. Η σχέση της με τον Justin Trudeau εξελίσσεται παρά τις απαιτητικές υποχρεώσεις και τα διαφορετικά προγράμματα των δύο.

Η κοινή τους απόδραση στη Μύκονο δείχνει πως βρίσκουν τρόπους να περνούν χρόνο μαζί και να δημιουργούν νέες αναμνήσεις. Άλλωστε, λίγος ήλιος, θάλασσα και ελληνικό καλοκαίρι είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για ένα διάλειμμα από την ένταση της καθημερινότητας.

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