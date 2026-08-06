Celeb World 06.08.2026

Η Bella Hadid πλέον «ζει τη στιγμή» – Η συγκινητική εξομολόγηση του μοντέλου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Bella Hadid μιλά για τη νέα της αντίληψη γύρω από την επιτυχία και αποκαλύπτει πως πλέον δίνει μεγαλύτερη αξία στην προσωπική της ευτυχία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Bella Hadid βλέπει την επιτυχία διαφορετικά, εστιάζοντας στην ισορροπία και την καθημερινή ευτυχία.
  • Παλαιότερα, η επιτυχία σήμαινε ασταμάτητη εργασία και κυνηγητό ευκαιριών.
  • Τώρα, δίνει προτεραιότητα στην απόλαυση της ζωής, την αυτοφροντίδα και τον χρόνο με αγαπημένους.
  • Η νέα της φιλοσοφία περιλαμβάνει λιγότερη πίεση και περισσότερες αληθινές, ουσιαστικές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid φαίνεται πως βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής της, όπου η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με επαγγελματικές κατακτήσεις και μεγάλους στόχους. Το διάσημο μοντέλο αποκάλυψε πως ο τρόπος που βλέπει σήμερα την έννοια της επιτυχίας έχει αλλάξει εντελώς. Μετά από χρόνια γεμάτα φωτογραφίσεις, πασαρέλες και απαιτητικά προγράμματα, η ίδια έχει αρχίσει να δίνει μεγαλύτερη αξία σε πιο απλές στιγμές. Για τη Bella, πλέον, η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στην ισορροπία και στην ευτυχία της καθημερινότητας.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η 29χρονη σταρ μίλησε για την προσωπική της εξέλιξη και για το πώς άλλαξε η σχέση της με την καριέρα της. Όπως εξήγησε, στο παρελθόν πίστευε πως για να θεωρείται κάποιος επιτυχημένος έπρεπε να εργάζεται ασταμάτητα και να μην σταματά ποτέ να κυνηγά νέες ευκαιρίες. Σήμερα, όμως, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και επιλέγει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής. Η αλλαγή αυτή δείχνει πως ακόμα και οι μεγαλύτερες επιτυχίες χρειάζονται χώρο για προσωπική φροντίδα.

Διάβασε επίσης: Η Lindsay Lohan άφησε πίσω το ξανθό και επέστρεψε στο iconic ginger look

«Η επιτυχία σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για μένα σήμερα απ’ ό,τι πριν από μερικά χρόνια», ανέφερε η Bella Hadid, εξηγώντας πως κάποτε συνέδεε την επιτυχία με το να λέει συνεχώς «ναι» σε νέες προκλήσεις και να εργάζεται χωρίς σταματημό.

Πλέον, όμως, η ίδια θεωρεί σημαντικότερο να μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή της, να φροντίζει τον εαυτό της και να περνά χρόνο με ανθρώπους που αγαπά. Για την Bella, η ευτυχία δεν βρίσκεται μόνο στην επαγγελματική αναγνώριση αλλά και στις μικρές στιγμές που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη.

Γυναίκα με ξανθά μαλλιά και λευκό φόρεμα απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα, αναδεικνύοντας το χρώμα «Sunrise Blonde».
https://www.instagram.com/bellahadid/

Η εξομολόγηση της Bella Hadid αποδεικνύει πως η επιτυχία μπορεί να αλλάζει νόημα όσο μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Η ίδια φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της την ανάγκη να αποδεικνύει συνεχώς πράγματα και πλέον επιλέγει να ακούει περισσότερο τον εαυτό της.

bella_hadid
https://www.instagram.com/backgrid_usa/

Η νέα της φιλοσοφία είναι κάτι που πολλοί μπορούν να ταυτίσουν με τη δική τους ζωή: λιγότερη πίεση, περισσότερες αληθινές στιγμές και μεγαλύτερη σύνδεση με όσα έχουν πραγματική αξία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bella Hadid
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Warning: Το ζώδιο που «καίει» τα λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο

Warning: Το ζώδιο που «καίει» τα λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο

06.08.2026
Επόμενο
Η Katy Perry έγινε… Μυκονιάτισσα και απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Η Katy Perry έγινε… Μυκονιάτισσα και απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα

06.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Όταν τα λεφτά δεν έχουν όρια: Οι πιο απίστευτες αγορές των celebrities (photos)
Celeb News

Όταν τα λεφτά δεν έχουν όρια: Οι πιο απίστευτες αγορές των celebrities (photos)

09.08.2026
Αν ψάχνεις το επόμενο βιβλίο σου, η Jennette McCurdy του Nickelodeon έχει τη νέα πρόταση
Celeb News

Αν ψάχνεις το επόμενο βιβλίο σου, η Jennette McCurdy του Nickelodeon έχει τη νέα πρόταση

08.08.2026
Το πιο cute βίντεο της Rihanna: Η παρεξήγηση με Γάλλο fan που λατρέψαμε
Celeb News

Το πιο cute βίντεο της Rihanna: Η παρεξήγηση με Γάλλο fan που λατρέψαμε

07.08.2026
Καλομοίρα: Η μαγική απόδραση στη Σαντορίνη με την οικογένειά της
Celeb News

Καλομοίρα: Η μαγική απόδραση στη Σαντορίνη με την οικογένειά της

07.08.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της
Celeb News

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της

07.08.2026
Η Μαρία Μενούνος «αποχαιρετά» τις διακοπές της στην Ελλάδα με τις πιο όμορφες αναμνήσεις
Celeb News

Η Μαρία Μενούνος «αποχαιρετά» τις διακοπές της στην Ελλάδα με τις πιο όμορφες αναμνήσεις

07.08.2026
Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι
Celeb News

Katy Perry: Συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο και ζει το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι

07.08.2026
Αν αγαπάς την περιπέτεια, δες την Αθηνά Οικονομάκου να κολυμπά με καρχαρίες στη Γαλλική Πολυνησία
Celeb News

Αν αγαπάς την περιπέτεια, δες την Αθηνά Οικονομάκου να κολυμπά με καρχαρίες στη Γαλλική Πολυνησία

07.08.2026
Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει
Celeb News

Δώρα Παντέλη: Η καλοκαιρινή «καρτ ποστάλ» από το νησί των ανέμων που μάς ταξιδεύει

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας