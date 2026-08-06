Celeb World 06.08.2026

Το μήνυμα του Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz είναι ό,τι πιο γλυκό θα διαβάσεις σήμερα

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Ο Brooklyn Beckham γιόρτασε την επέτειο ανανέωσης των όρκων του με τη Nicola Peltz με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Brooklyn Beckham γιόρτασε την επέτειο ανανέωσης όρκων με τη Nicola Peltz.
  • Δημοσίευσε τρυφερό μήνυμα στο Instagram, αποκαλώντας τη «πριγκίπισσά» του.
  • Το ζευγάρι θεωρεί την ανανέωση όρκων του Αυγούστου 2025 ως πραγματική επέτειο.
  • Η ανάρτηση του Brooklyn ενισχύει την εικόνα της δυνατής σχέσης τους παρά τις φήμες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο έρωτας του Brooklyn Beckham και της Nicola Peltz φαίνεται πως δυναμώνει όσο περνά ο καιρός. Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη επέτειο από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων του και επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά του με τους εκατομμύρια followers του στο Instagram. Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, ο γιος του David Beckham και της Victoria Beckham δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες με τη σύζυγό του και της αφιέρωσε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα. Τα λόγια του δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο των social media.

Ο Brooklyn Beckham σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Ο Brooklyn Beckham αποκάλεσε τη Nicola Peltz «πριγκίπισσά» του και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του. «Σε αγαπώ περισσότερο από την ίδια μου τη ζωή. Είσαι η καλύτερή μου φίλη και νιώθω απίστευτα τυχερός που είσαι γυναίκα μου. Υπόσχομαι πως θα σε προστατεύω πάντα», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής του. Η ηθοποιός απάντησε με τη δική της δημοσίευση, επιβεβαιώνοντας πως ο έρωτάς τους παραμένει πιο δυνατός από ποτέ.

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Αν και το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022 σε μια πολυτελή τελετή στο Palm Beach, θεωρεί ως «πραγματική» του επέτειο την ανανέωση των όρκων που πραγματοποίησε τον Αύγουστο του 2025.

beckham_peltz
https://www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Η δεύτερη αυτή τελετή έγινε σε πιο κλειστό κύκλο και είχε προκαλέσει τότε έντονη συζήτηση, καθώς δεν παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειας Beckham. Τα δημοσιεύματα της εποχής συνέδεσαν την απόφαση αυτή με τις φήμες για τις σχέσεις του ζευγαριού με την οικογένεια του Brooklyn.

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz απολαμβάνουν ένα ποτήρι κρασί δίπλα σε ένα golf cart, με το μήνυμα να είναι γλυκό.
https://www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz δεν κρύβουν ποτέ τα συναισθήματά τους και συχνά μοιράζονται κοινές στιγμές στα social media. Οι αναρτήσεις τους συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές και σχόλια, με τους fans να σχολιάζουν τη δυνατή σχέση τους.

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz Beckham ποζάρουν μαζί, ενώ η Victoria Beckham βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών charts.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα αφιέρωση του Brooklyn Beckham ήταν ακόμη μία υπενθύμιση ότι, παρά τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς τους ακολουθούν, οι δυο τους συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να γιορτάζουν κάθε σημαντική στιγμή της κοινής τους πορείας.

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