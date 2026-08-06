Το μήνυμα του Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz είναι ό,τι πιο γλυκό θα διαβάσεις σήμερα

Ο Brooklyn Beckham γιόρτασε την επέτειο ανανέωσης των όρκων του με τη Nicola Peltz με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Με μια ματιά
- Ο Brooklyn Beckham γιόρτασε την επέτειο ανανέωσης όρκων με τη Nicola Peltz.
- Δημοσίευσε τρυφερό μήνυμα στο Instagram, αποκαλώντας τη «πριγκίπισσά» του.
- Το ζευγάρι θεωρεί την ανανέωση όρκων του Αυγούστου 2025 ως πραγματική επέτειο.
- Η ανάρτηση του Brooklyn ενισχύει την εικόνα της δυνατής σχέσης τους παρά τις φήμες.
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