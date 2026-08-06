Το μήνυμα του Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz είναι ό,τι πιο γλυκό θα διαβάσεις σήμερα

Ο έρωτας του Brooklyn Beckham και της Nicola Peltz φαίνεται πως δυναμώνει όσο περνά ο καιρός. Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη επέτειο από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων του και επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά του με τους εκατομμύρια followers του στο Instagram. Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, ο γιος του David Beckham και της Victoria Beckham δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες με τη σύζυγό του και της αφιέρωσε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα. Τα λόγια του δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο των social media.

Ο Brooklyn Beckham αποκάλεσε τη Nicola Peltz «πριγκίπισσά» του και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του. «Σε αγαπώ περισσότερο από την ίδια μου τη ζωή. Είσαι η καλύτερή μου φίλη και νιώθω απίστευτα τυχερός που είσαι γυναίκα μου. Υπόσχομαι πως θα σε προστατεύω πάντα», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής του. Η ηθοποιός απάντησε με τη δική της δημοσίευση, επιβεβαιώνοντας πως ο έρωτάς τους παραμένει πιο δυνατός από ποτέ.

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Αν και το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022 σε μια πολυτελή τελετή στο Palm Beach, θεωρεί ως «πραγματική» του επέτειο την ανανέωση των όρκων που πραγματοποίησε τον Αύγουστο του 2025.

Η δεύτερη αυτή τελετή έγινε σε πιο κλειστό κύκλο και είχε προκαλέσει τότε έντονη συζήτηση, καθώς δεν παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειας Beckham. Τα δημοσιεύματα της εποχής συνέδεσαν την απόφαση αυτή με τις φήμες για τις σχέσεις του ζευγαριού με την οικογένεια του Brooklyn.

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz δεν κρύβουν ποτέ τα συναισθήματά τους και συχνά μοιράζονται κοινές στιγμές στα social media. Οι αναρτήσεις τους συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές και σχόλια, με τους fans να σχολιάζουν τη δυνατή σχέση τους.

Η νέα αφιέρωση του Brooklyn Beckham ήταν ακόμη μία υπενθύμιση ότι, παρά τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς τους ακολουθούν, οι δυο τους συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να γιορτάζουν κάθε σημαντική στιγμή της κοινής τους πορείας.

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