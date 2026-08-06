Ο Jared Leto εκτός της ταινίας «Assassination» εν μέσω σοβαρών καταγγελιών

Ο Jared Leto φέρεται να έχασε ρόλο στην ταινία «Assassination» ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις με την παραγωγή

Με μια ματιά Ο Jared Leto δεν θα συμμετάσχει στην ταινία «Assassination» λόγω καταγγελιών.

Η παραγωγή επανεξέτασε τη συμμετοχή του λόγω αυξανόμενων δημόσιων καταγγελιών.

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά το ντοκιμαντέρ του BBC για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο Jared Leto έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Jared Leto φαίνεται πως επηρεάζουν πλέον και την επαγγελματική του πορεία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, ο ηθοποιός και μουσικός βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στο νέο θρίλερ «Assassination», όμως η συνεργασία τελικά δεν προχώρησε. Πηγές που επικαλείται το μέσο αναφέρουν ότι η παραγωγή αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση καθώς αυξάνονταν οι δημόσιες καταγγελίες εις βάρος του. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι το ενδεχόμενο συμμετοχής του θεωρούνταν μέχρι πρότινος πολύ πιθανό.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο Jared Leto είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον ρόλο και βρισκόταν σε επικοινωνία με τον σκηνοθέτη Barry Levinson. Ωστόσο, η παραγωγή φέρεται να επανεξέτασε την απόφασή της όσο οι καταγγελίες έρχονταν ξανά στο προσκήνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το στούντιο που να εξηγεί τους λόγους της μη συνεργασίας, ενώ οι πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα.

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Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του BBC, Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret. Σε αυτό, δέκα γυναίκες περιγράφουν περιστατικά που αφορούν ανάρμοστη συμπεριφορά του ηθοποιού, με τις καταγγελίες να αναφέρονται σε γεγονότα που, σύμφωνα με τις ίδιες, συνέβησαν μεταξύ 2002 και 2016. Παράλληλα, οι ίδιες υποθέσεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα το όνομα του ηθοποιού να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Jared Leto missed out on movie role amid sexual misconduct allegations. https://t.co/0gu3lhwbkL — TMZ (@TMZ) August 5, 2026

Από την πλευρά του, ο Jared Leto έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, τόσο εκείνες που είχαν παρουσιαστεί σε παλαιότερα δημοσιεύματα όσο και όσες επανέρχονται μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ.

Η ταινία Assassination, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Bryan Cranston και Brendan Fraser, συνεχίζει κανονικά την παραγωγή της. Την ίδια στιγμή, η υπόθεση γύρω από τον Jared Leto εξακολουθεί να απασχολεί το Hollywood, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις επόμενες εξελίξεις όσο και στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην καριέρα του.

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