Celeb World 06.08.2026

Η Δανάη Παππά μάς θύμισε πως το καλύτερο καλοκαίρι δεν έχει…«πρέπει»

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Η Δανάη Παππά περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Εύβοια και μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες με φόντο τη θάλασσα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Παππά απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στην Εύβοια, μακριά από την πόλη.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από τους Αγίους Αποστόλους, με μήνυμα «Κανένα πρέπει, μόνο τζιτζίκια».
  • Η ανάρτησή της υπογραμμίζει την απλότητα και την ηρεμία των καλοκαιρινών διακοπών.
  • Η Εύβοια αναδεικνύεται ως αγαπημένος προορισμός για χαλάρωση και αυθεντικά τοπία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές, οι πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές είναι και οι πιο απλές. Αυτό φαίνεται να απολαμβάνει η Δανάη Παππά, η οποία αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Εύβοια, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πόλης. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τους Αγίους Αποστόλους, με φόντο τη θάλασσα και απόλυτα χαλαρή διάθεση. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή της ήταν λιτό, αλλά απόλυτα καλοκαιρινό.

Δανάη Παππά
https://www.instagram.com/danouuz/

«Κανένα πρέπει, μόνο τζιτζίκια», έγραψε στη λεζάντα, περιγράφοντας με λίγες μόνο λέξεις το mood των διακοπών της. Ντυμένη με λευκό πουκάμισο και μακριά φούστα, πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας. Η ανάρτησή της γέμισε αμέσως με likes και σχόλια από followers που δήλωσαν πως… θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση της.

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Η Εύβοια αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς για σύντομες αποδράσεις, συνδυάζοντας όμορφες παραλίες, χαλαρή ατμόσφαιρα και αυθεντικό ελληνικό τοπίο. Και η Δανάη Παππά φαίνεται πως βρήκε εκεί ακριβώς αυτό που αναζητούσε: λίγη ξεκούραση και πολλές όμορφες στιγμές.

https://www.instagram.com/danouuz/
https://www.instagram.com/danouuz/
https://www.instagram.com/danouuz/
https://www.instagram.com/danouuz/
https://www.instagram.com/danouuz/
https://www.instagram.com/danouuz/

Η νέα της ανάρτηση είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι το καλοκαίρι δεν μετριέται με υποχρεώσεις ή πρόγραμμα. Μερικές φορές αρκούν η θάλασσα, ο ήχος από τα τζιτζίκια και λίγος χρόνος για τον εαυτό μας για να νιώσουμε πραγματικά διακοπές.

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Δανάη Παππά διακοπές
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