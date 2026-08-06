Ιωάννα Μαλέσκου: Οικογενειακές διακοπές στη Μύκονο με βουτιές στην πισίνα

Η Ιωάννα Μαλέσκου απολαμβάνει τις οικογενειακές διακοπές της στη Μύκονο και μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο με βουτιές στην πισίνα

Το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο όμορφο όταν το μοιράζεσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς και η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται να το ζει στο έπακρο. Η παρουσιάστρια περνά τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της και να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα. Ανάμεσα στις βόλτες και τις βουτιές, μοιράζεται με τους followers της μικρές εικόνες από τις διακοπές της. Και το πιο πρόσφατο βίντεο είναι γεμάτο καλοκαιρινή ανεμελιά.

Σε Instagram Story που ανέβασε, η Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίζεται να απολαμβάνει βουτιές στην πισίνα μαζί με την κόρη της. Οι δυο τους περνούν ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο, με την παρουσιάστρια να χαμογελά στην κάμερα φορώντας ένα μαύρο μπικίνι. Το βίντεο «ντύθηκε» μουσικά με το «Paradise» των Coldplay, δημιουργώντας το ιδανικό soundtrack για μια ημέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση.

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Η Ιωάννα Μαλέσκου έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται αυθεντικές οικογενειακές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή τη φορά, το επίκεντρο δεν ήταν η Μύκονος ούτε οι εντυπωσιακές εικόνες του νησιού, αλλά οι ξέγνοιαστες στιγμές που πέρασε με την κόρη της, αποδεικνύοντας ότι οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις δημιουργούνται μέσα από τις πιο απλές στιγμές.

Οι οικογενειακές διακοπές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Μια πισίνα, λίγες βουτιές, γέλια και ποιοτικός χρόνος με τα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πιο όμορφες αναμνήσεις.

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και το νέο βίντεο της Ιωάννας Μαλέσκου. Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, απολαμβάνει το καλοκαίρι με την κόρη της, υπενθυμίζοντας πως οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι εκείνες που μοιραζόμαστε με την οικογένειά μας.

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