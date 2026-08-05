Celeb World 05.08.2026

«Greece Part Two»: Η Camila Cabello επέστρεψε με νέες φωτογραφίες από την Ελλάδα

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Η Camila Cabello δημοσίευσε το δεύτερο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα με μαγιό, βόλτες και μοναδικά τοπία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Camila Cabello δημοσίευσε νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα.
  • Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε τη Μύκονο και έκανε εκδρομή με σκάφος σε Πάρο και Αντίπαρο.
  • Η ανάρτηση με τίτλο «Greece Part Two» δείχνει στιγμές χαλάρωσης και εξερεύνησης στα ελληνικά νησιά.
  • Η Camila Cabello έχει εκφράσει στο παρελθόν την αγάπη της για την Ελλάδα και τα καλοκαιρινά της ταξίδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Camila Cabello συνεχίζει να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι και δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της με τους εκατομμύρια followers της. Η διάσημη pop star δημοσίευσε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram, γεμάτο εικόνες από τα ελληνικά νησιά, δείχνοντας πως η χώρα μας παραμένει ένας από τους αγαπημένους της καλοκαιρινούς προορισμούς. Ανάμεσα σε στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα, βόλτες και εντυπωσιακά τοπία, η τραγουδίστρια έδωσε ακόμη μία γεύση από το ταξίδι της. Οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/

Η Camila Cabello βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Mykonos, ενώ πραγματοποίησε και ημερήσια εξόρμηση με σκάφος σε Paros, Antiparos και μικρούς απομονωμένους κολπίσκους του Αιγαίου. Μέσα από τη νέα της ανάρτηση, εμφανίζεται να ποζάρει με το μαγιό της πάνω στο σκάφος, να απολαμβάνει τον ήλιο σε ξαπλώστρα δίπλα στη θάλασσα και να εξερευνά γραφικά σημεία των Κυκλάδων. Η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευσή της με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Greece Part Two», δείχνοντας πως η ελληνική της περιπέτεια συνεχίζεται.

Διάβασε επίσης: «Greece: Part One»: Η Camila Cabello απολαμβάνει το καλοκαίρι στις Κυκλάδες

Οι φωτογραφίες αποπνέουν απόλυτο καλοκαιρινό vibe, με την τραγουδίστρια να δείχνει πιο χαλαρή από ποτέ. Εκτός από τις στιγμές στη θάλασσα, η Camila Cabello μοιράστηκε εικόνες από τις εξόδους της, μικρές γωνιές που τράβηξαν την προσοχή της, αλλά και αυθεντικά ελληνικά τοπία που φαίνεται πως την εντυπωσίασαν.

https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αποτελεί επιλογή της για τις καλοκαιρινές της διακοπές, καθώς η τραγουδίστρια έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για τη μεσογειακή ατμόσφαιρα, τα νησιά και τις μοναδικές παραλίες.

Summer looks και στιγμές χαλάρωσης

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση είχαν και οι φωτογραφίες με το μαγιό της, οι οποίες συγκέντρωσαν αμέσως θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Camila Cabello επέλεξε ένα φυσικό, ανεπιτήδευτο look, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της στιγμές χωρίς υπερβολές.

https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/

Οι fans της σχολίασαν τόσο την ομορφιά των ελληνικών τοπίων όσο και την ανεβασμένη διάθεση της τραγουδίστριας, με αρκετούς να γράφουν πως η Ελλάδα της ταιριάζει απόλυτα. Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ξέγνοιαστες περιόδους για την Camila Cabello.

https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/

Με φόντο τα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων και εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ, η τραγουδίστρια απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της. Και όπως όλα δείχνουν, οι αναρτήσεις της από την Ελλάδα δεν έχουν τελειώσει ακόμη, αφού οι followers της περιμένουν ήδη το επόμενο φωτογραφικό άλμπουμ.

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Camila Cabello διακοπές ΕΛΛΑΔΑ
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