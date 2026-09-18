Celeb World 18.09.2026

Ο Lenny Kravitz έγινε… Ken! Η Barbie απέκτησε την πιο rock κούκλα της

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Ο Lenny Kravitz απέκτησε τη δική του κούκλα Ken και η Barbie αποτύπωσε μέχρι και τα χαρακτηριστικά outfits και τα τατουάζ του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Lenny Kravitz έγινε κούκλα Ken, εμπνευσμένη από το στιλ του στην περιοδεία Blue Electric Light.
  • Η κούκλα ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Kenbassadors, με τον Kravitz να είναι ο δεύτερος άνδρας μετά τον LeBron James.
  • Η φιγούρα αποτυπώνει το χαρακτηριστικό στιλ του τραγουδιστή, με λεπτομέρειες όπως vintage γυαλιά και κολιέ της μητέρας του.
  • Ο Kravitz χαρακτήρισε την κούκλα "πολύ κουλ" και ένα "στιγμιότυπο" μιας σημαντικής περιόδου της καριέρας του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Lenny Kravitz απέκτησε μια νέα, απρόσμενη «εκδοχή» του εαυτού του, καθώς έγινε επίσημα κούκλα Ken. Η φιγούρα δημιουργήθηκε από τη Barbie και είναι εμπνευσμένη από το iconic στιλ του τραγουδιστή στην παγκόσμια περιοδεία του Blue Electric Light.

https://www.instagram.com/lennykravitz/
https://www.instagram.com/lennykravitz/

Ο πολυβραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ιδιαίτερο αυτό project, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ κουλ». Μιλώντας στο PEOPLE, θυμήθηκε μάλιστα τα παιδικά του χρόνια, όταν οι Barbie, Ken και GI Joe υπήρχαν παντού γύρω του, και παραδέχτηκε πως τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια ημέρα θα υπήρχε μια φιγούρα εμπνευσμένη από τον ίδιο.

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Η συγκεκριμένη κούκλα ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Kenbassadors και ο Lenny Kravitz γίνεται μόλις ο δεύτερος άνδρας που αποκτά τη δική του φιγούρα Ken, μετά τον LeBron James, ο οποίος είχε γίνει κούκλα της συλλογής το 2025.

https://www.instagram.com/lennykravitz/
https://www.instagram.com/lennykravitz/

Η φιγούρα δεν θα μπορούσε παρά να αποτυπώνει το χαρακτηριστικό στιλ του rock star. Φορά μπρονζέ διχτυωτό top με ντραπέ λαιμόκοψη, jeans καμπάνα, ζώνη με μεταλλικά στοιχεία, boots και γυαλιά ηλίου, με όλα τα κομμάτια να παραπέμπουν στα outfits που επέλεγε ο Kravitz πάνω στη σκηνή.

Μάλιστα, η ομάδα της Barbie έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Τα γυαλιά της φιγούρας είναι εμπνευσμένα από vintage ζευγάρι που φορά ο ίδιος ο τραγουδιστής, ενώ το κολιέ που εμφανίζεται στον λαιμό της κούκλας έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία, καθώς ανήκε στη μητέρα του.

https://www.instagram.com/lennykravitz/
https://www.instagram.com/lennykravitz/

Ακόμη και τα τατουάζ δεν έμειναν εκτός. Ο Kravitz αποκάλυψε πως η ομάδα κατάφερε να αποτυπώσει στη φιγούρα μέχρι και το τατουάζ της μητέρας του στο μπράτσο, κάτι που όπως είπε τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα.

https://www.instagram.com/lennykravitz/
https://www.instagram.com/lennykravitz/

Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη κούκλα αποτελεί ουσιαστικά ένα μικρό «στιγμιότυπο» μιας πολύ σημαντικής περιόδου της καριέρας του. Η δημιουργία της συνέπεσε με την περιοδεία Blue Electric Light, η οποία διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια και ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

https://www.instagram.com/lennykravitz/
https://www.instagram.com/lennykravitz/

Ο Lenny Kravitz χαρακτήρισε την περιοδεία μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της πορείας του, σημειώνοντας πως ήταν μια γιορτή της μουσικής και της ζωής. Και τώρα, ένα κομμάτι αυτής της εποχής περνά από τη σκηνή… κατευθείαν στη συλλογή Barbie.

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