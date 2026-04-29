Celeb News 29.04.2026

Channing Tatum: Η αινιγματική ανάρτηση που άναψε φωτιές μετά τον αρραβώνα Lenny Kravitz και Harry Styles

Ο Channing Tatum δημοσίευσε μια αινιγματική ανάρτηση μετά τις φήμες για αρραβώνα της Zoë Kravitz με τον Harry Styles, προκαλώντας συζητήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Λίγες μόλις ημέρες μετά τις φήμες ότι η Zoë Kravitz αρραβωνιάστηκε με τον Harry Styles, ο Channing Tatum έκανε μια αινιγματική ανάρτηση που προκάλεσε συζητήσεις στα social media. Χωρίς να αναφερθεί άμεσα σε πρόσωπα ή γεγονότα, ο ηθοποιός μοιράστηκε ένα ποίημα που μιλά για εσωτερική ρήξη και συναισθηματική απόσταση, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται για το υπονοούμενο πίσω από τα λόγια του.

Η ανάρτηση ήρθε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική στιγμή, καθώς δημοσιεύματα θέλουν την Kravitz και τον Styles να έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, μετά από περίπου οκτώ μήνες. Οι φήμες περί αρραβώνα έχουν ενισχυθεί από πηγές του περιβάλλοντός τους, που μιλούν για έντονα συναισθήματα και μια σχέση που εξελίσσεται γρήγορα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κίνηση του Tatum ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση αντίδραση.

Η ανάρτηση που άναψε συζητήσεις

Στο Instagram story του, ο Channing Tatum μοιράστηκε ένα απόσπασμα ποιήματος που αποδίδεται στον John Rendell, το οποίο περιγράφει έναν συμβολικό «χωρισμό» ανάμεσα στον νου και την καρδιά. Το κείμενο κάνει λόγο για εσωτερική διάσπαση και συναισθηματική σύγκρουση, ενώ ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτηση με τη μουσική επιλογή «Faith’s Hymn» από τη χορωδία Beautiful Chorus και τη λιτή προτροπή: «Διαβάστε…».

tatum
https://www.instagram.com/channingtatum/

Η σχέση με Zoë Kravitz και η πορεία του ζευγαριού

Ο Channing Tatum και η Zoë Kravitz ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2021, έπειτα από γνωριμία στα γυρίσματα. Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί το 2023, ωστόσο έναν χρόνο αργότερα αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, ο χωρισμός δεν προήλθε από έντονη σύγκρουση, αλλά από σταδιακή απομάκρυνση και διαφορετική πορεία στη ζωή τους.

Ο Tatum είχε προηγουμένως παντρευτεί την Jenna Dewan, με την οποία απέκτησε μια κόρη, ενώ η Kravitz είχε επίσης έναν γάμο στο παρελθόν με τον Karl Glusman, που έληξε το 2020.



Οι φήμες για τον Harry Styles

Από την άλλη πλευρά, οι αναφορές για τη σχέση της Zoë Kravitz με τον Harry Styles έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα. Πηγές κοντά στο ζευγάρι υποστηρίζουν ότι η σχέση τους είναι ιδιαίτερα δυνατή και γεμάτη συναισθήματα, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για ταχύτατη εξέλιξη που οδήγησε ακόμη και σε αρραβώνα.

Παρά τη φημολογία, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες, διατηρώντας χαμηλό προφίλ απέναντι στη δημοσιότητα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
AUTODIA LABS 2026: Μουσική δημιουργία και πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του streaming και της GenAI

Επόμενο
Περήφανα «In her Bride Era» η Δανάη Μπάρκα

Δες επίσης

