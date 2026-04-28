Celeb World 28.04.2026

H Αμαλία Κωστοπούλου και o Jake Medwell ετοιμάζουν έναν εντυπωσιακό γάμο στην Ελλάδα

Ο εντυπωσιακός γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ έρχεται στην Ελλάδα με 350 καλεσμένους και καλοκαιρινό, απόλυτα glamorous σκηνικό
Ένας από τους πιο λαμπερούς γάμους του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να γίνει στην Ελλάδα, με την Αμαλία Κωστοπούλου και τον Τζέικ Μέντγουελ να σχεδιάζουν μια εντυπωσιακή τελετή, λίγους μήνες μετά τον πολιτικό τους γάμο στο Τέξας.

Παρότι το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί, επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει με φίλους και οικογένεια αυτή τη σημαντική στιγμή. Ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου και θα έχει έντονο destination χαρακτήρα, αφού η πλειονότητα των καλεσμένων θα ταξιδέψει από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 350 άτομα θα δώσουν το «παρών», δημιουργώντας ένα mix διεθνούς και ελληνικού στοιχείου. Από την Ελλάδα θα βρεθούν κυρίως συγγενείς και στενοί φίλοι, ενώ η διοργάνωση φαίνεται να έχει έντονα προσωπικό χαρακτήρα, παρά τη μεγάλη κλίμακα.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Πέτρος Κωστόπουλος βρίσκονται στο πλευρό της κόρης τους σε κάθε βήμα των προετοιμασιών, με τις δύο γυναίκες να έχουν ήδη ασχοληθεί με όλες τις λεπτομέρειες της μεγάλης ημέρας.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για έναν γάμο που θα συνδυάζει κοσμοπολίτικο vibe με ελληνική αισθητική και σίγουρα θα συζητηθεί.

