Μουσικά Νέα 28.04.2026

Το music video του «Runway» είναι ένα fashion statement με την υπογραφή των Lady Gaga και Doechii

Ένα εκρηκτικό music video γεμάτο υψηλή ραπτική, έντονη αισθητική και σύγχρονα μηνύματα για τη δύναμη της εικόνας και της αυτοέκφρασης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Lady Gaga και η Doechii ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό νέο κεφάλαιο της pop κουλτούρας με το τραγούδι Runway, ένα κομμάτι που δεν περιορίζεται απλώς στη μουσική, αλλά μετατρέπεται σε οπτικό θέαμα υψηλής αισθητικής.

Το music video, σε σκηνοθεσία της χορογράφου Parris Goebel, είναι μια ωδή στη θεατρικότητα και το «camp» στοιχείο. Με έντονες χρωματικές αντιθέσεις, φουτουριστικά σκηνικά και εκκεντρικά κοστούμια, το clip μοιάζει περισσότερο με πασαρέλα υψηλής ραπτικής παρά με παραδοσιακό μουσικό βίντεο. Οι δύο καλλιτέχνιδες εναλλάσσονται σε εντυπωσιακά looks, πλαισιωμένες από χορευτές που θυμίζουν ζωντανά γλυπτά.

Η αισθητική αντλεί επιρροές από φαντασμαγορικούς κόσμους, συνδυάζοντας στοιχεία που θυμίζουν το στυλ της The Hunger Games με τη σουρεαλιστική διάθεση του Mad Hatter. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπαν όπου η μόδα δεν είναι απλώς ρούχα  είναι δήλωση ταυτότητας.

Το τραγούδι αποτελεί μέρος του soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας The Devil Wears Prada 2, της συνέχειας της εμβληματικής ιστορίας που επαναφέρει τη Miranda Priestly στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά, η πανίσχυρη αρχισυντάκτρια καλείται να επιβιώσει σε έναν κόσμο όπου η έντυπη δημοσιογραφία φθίνει και η ψηφιακή επιρροή κυριαρχεί.
Η ταινία, και κατ’ επέκταση το τραγούδι, σχολιάζει διακριτικά τη μετάβαση της μόδας από τις κλειστές ελίτ στις μαζικές ψηφιακές πλατφόρμες, όπου η επιτυχία μετριέται πλέον σε clicks και viral στιγμές.

Παρά την υπερβολή και τη χλιδή, το «Runway» κρύβει μια πιο ουσιαστική ιδέα: τη σημασία της ατομικής έκφρασης. Η Lady Gaga, γνωστή για την αγάπη της στη διαφορετικότητα, βρίσκει στη Doechii μια καλλιτεχνική σύμμαχο που φέρνει αυθεντικότητα και ωμή συναισθηματική δύναμη.

Η συνεργασία τους αναδεικνύει επίσης νέους σχεδιαστές και δημιουργούς, δείχνοντας ότι η καινοτομία στη μόδα δεν ανήκει μόνο στους μεγάλους οίκους, αλλά και σε ανεξάρτητες φωνές που τολμούν να πειραματιστούν.

Σε μια εποχή όπου η εικόνα είναι εξίσου σημαντική με τον ήχο, το «Runway» λειτουργεί σαν καθρέφτης της σύγχρονης pop πραγματικότητας: γρήγορη, εντυπωσιακή και γεμάτη αντιθέσεις. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική, μόδα και storytelling σε ένα ενιαίο, δυναμικό σύνολο.

Με λίγα λόγια, η συνεργασία αυτή δεν περνά απαρατήρητη. Είναι θορυβώδης, τολμηρή και απόλυτα συγχρονισμένη με τον παλμό της εποχής.

