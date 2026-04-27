Από το «Blinding Lights» στην κορυφή: Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify

Με κορυφαίες θέσεις στο ιστορικό streaming ranking του Spotify, ο The Weeknd επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής του

Όταν κοιτάς την επετειακή εικόνα των 20 χρόνων του Spotify, καταλαβαίνεις ότι λίγοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν τόσο έντονα το παγκόσμιο μουσικό τοπίο όσο ο The Weeknd. Δεν μιλάμε απλώς για επιτυχίες ή viral τραγούδια, αλλά για μια συνολική κυριαρχία που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην κορυφή των all-time streaming charts. Σε μια λίστα που συνοψίζει δύο δεκαετίες μουσικής ιστορίας, ο The Weeknd δεν εμφανίζεται απλώς – δεσπόζει.

Το τραγούδι Blinding Lights κατακτά την #1 θέση ως το πιο streamed τραγούδι όλων των εποχών στο Spotify. Είναι το σημείο αναφοράς της σύγχρονης pop εποχής, ένα κομμάτι που ξεπέρασε τάσεις, εποχές και πλατφόρμες, μετατρεπόμενο σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

«110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως»: Η Rihanna στην κορυφή του Spotify

Το Starboy κατακτά τη #4 θέση στα πιο streamed τραγούδια όλων των εποχών, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία του The Weeknd δεν βασίζεται σε μία μόνο στιγμή, αλλά σε μια σταθερή πορεία παγκόσμιας επιρροής.

Η δισκογραφία του είναι εξίσου εντυπωσιακή:

Το άλμπουμ Starboy βρίσκεται στο #2 των πιο streamed άλμπουμ όλων των εποχών, ενώ το After Hours κατακτά τη #5 θέση. Παράλληλα, ο The Weeknd έχει συνολικά 3 άλμπουμ στο Top 20 και 2 άλμπουμ στο Top 5, κάτι που σπάνια συναντάται στην ιστορία του streaming.

Τα στοιχεία της επετειακής λίστας είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ξεκάθαρα την εικόνα:

2 τραγούδια του The Weeknd στο Top 5 all-time

“Blinding Lights” στο #1 πιο streamed τραγούδι όλων των εποχών

“Starboy” στο #4 πιο streamed τραγούδι όλων των εποχών

Το άλμπουμ “Starboy” στο #2 όλων των εποχών

Το άλμπουμ “After Hours” στο #5 όλων των εποχών

Συνολικά 3 άλμπουμ στο Top 20

2 άλμπουμ στο Top 5

Αυτό που προκύπτει δεν είναι απλώς μια λίστα επιτυχιών, αλλά η εικόνα ενός καλλιτέχνη που έχει καθορίσει την ίδια την εξέλιξη της μουσικής στη streaming εποχή. Ο The Weeknd δεν ακολουθεί την πορεία της pop κουλτούρας – σε μεγάλο βαθμό, τη διαμορφώνει. Και όσο τα δεδομένα του Spotify συνεχίζουν να εξελίσσονται, η παρουσία του δείχνει ότι η επιρροή του δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της.

Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify