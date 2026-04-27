Μουσικά Νέα 27.04.2026

Dua Lipa: Δεν πρόλαβε να τελειώσει tour και μπήκε ξανά στο στούντιο

Η Dua Lipa μπαίνει σε νέα δισκογραφική εποχή, δουλεύοντας ήδη πάνω στο επόμενο άλμπουμ της μετά την ολοκλήρωση του «Radical Optimism Tour»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dua Lipa επιστρέφει δυναμικά στο στούντιο, βάζοντας τις βάσεις για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της, μόλις λίγους μήνες μετά το τέλος της τεράστιας παγκόσμιας περιοδείας της.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο του 2025 το εντυπωσιακό «Radical Optimism Tour», μια περιοδεία 81 συναυλιών που διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο και τη βρήκε να γεμίζει μερικές από τις μεγαλύτερες σκηνές στον κόσμο. Από τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες μέχρι το Μεξικό Σίτι, το live show της θεωρήθηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα pop events της χρονιάς, με εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή, αλλαγές κοστουμιών και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Χωρίς να αφήσει πολύ χρόνο να περάσει, η Dua Lipa έχει ήδη επιστρέψει στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε νέο υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται ξανά με κορυφαίους παραγωγούς της διεθνούς σκηνής, δείχνοντας πως το επόμενο μουσικό της βήμα θα συνεχίσει στον χορευτικό, pop προσανατολισμό που τη χαρακτηρίζει.

Τον Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησε και το νέο single της με τίτλο «Two Hearts», σε συνεργασία με τον παραγωγό Danny L Harle. Το κομμάτι κινείται σε έντονα dance-pop και electronic στοιχεία, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που μπορεί να πάρει το νέο της άλμπουμ. Η συνεργασία αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι δύο είχαν δουλέψει και σε προηγούμενα κομμάτια της τελευταίας της δισκογραφικής περιόδου.

Παράλληλα, φωτογραφίες από στούντιο που δημοσιεύτηκαν στα social media επιβεβαιώνουν ότι η Dua Lipa βρίσκεται ήδη σε φάση ενεργής παραγωγής νέου δίσκου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το project βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο πιθανή κυκλοφορία μέσα στο 2027, αν και επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει ακόμη.

Όλα δείχνουν πως το επόμενο άλμπουμ της θα συνεχίσει τον ηλεκτρονικό και dance χαρακτήρα που καθιέρωσε στο προηγούμενο έργο της, αλλά με πιο εξελιγμένο ήχο και νέες επιρροές. Η ίδια φαίνεται να κινείται ανάμεσα στη σταθερότητα των επιτυχημένων συνεργασιών και στην ανάγκη για μουσική εξέλιξη, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να συζητείται έντονα από fans και μουσικά media.

Μετά από μια περιοδεία-μαραθώνιο και ήδη ένα νέο single στον δρόμο, η Dua Lipa δείχνει πως δεν υπάρχει «διάλειμμα» στην ποπ της εποχή, μόνο το επόμενο κεφάλαιο που ήδη γράφεται στο στούντιο.

Από το «Blinding Lights» στην κορυφή: Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify

Από το «Blinding Lights» στην κορυφή: Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify

27.04.2026
Επόμενο
Ο Ben Affleck περπατά στους δρόμους του Λος Άντζελες και γίνεται ξανά meme

Ο Ben Affleck περπατά στους δρόμους του Λος Άντζελες και γίνεται ξανά meme

27.04.2026

Από το «Blinding Lights» στην κορυφή: Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify
