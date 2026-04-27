Social Trends 27.04.2026

Ο Ben Affleck περπατά στους δρόμους του Λος Άντζελες και γίνεται ξανά meme

Ο Ben Affleck έγινε για ακόμη μία φορά viral στα social media, μετά από μια ασυνήθιστη δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ben Affleck κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποιο κινηματογραφικό του project, αλλά για μια ασυνήθιστη και… ήδη viral στιγμή της καθημερινότητάς του στο Λος Άντζελες.

Ο 53χρονος ηθοποιός εθεάθη το Σάββατο να κινείται χαλαρά στην πόλη, ντυμένος με casual αλλά προσεγμένο στιλ, φορώντας ριγέ πουκάμισο, μπεζ σακάκι και γυαλιά ηλίου. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν το outfit του, αλλά το γεγονός ότι κρατούσε και έτρωγε μήλο χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του, την ώρα που έμπαινε βιαστικά σε αυτοκίνητο.

Η εικόνα αυτή δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media, μετατρέποντας τον Affleck σε νέο meme, καθώς το κοινό σχολίασε με χιούμορ την «χαλαρότητα» και τον απροσδόκητα άνετο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη στιγμή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ben Affleck γίνεται viral για την έκφραση ή τη συμπεριφορά του. Στο παρελθόν έχει ήδη γίνει γνωστός μέσα από το λεγόμενο «Sad Affleck» meme, ενώ συχνά οι δημόσιες εμφανίσεις του καταλήγουν να σχολιάζονται έντονα στα social media.

Η πρόσφατη εμφάνισή του έρχεται σε μια περίοδο αρκετά φορτισμένη προσωπικά, καθώς ο ηθοποιός έχει απασχολήσει τα media και για την αλλαγή στη ζωή του μετά την κοινή περιουσιακή συμφωνία με την Jennifer Lopez, από την οποία αποχώρησε πρόσφατα.

Μόλις μία ημέρα πριν τη viral στιγμή με το μήλο, ο Affleck είχε εντοπιστεί μόνος του στο Λος Άντζελες, όπου παρευρέθηκε σε θεατρική παράσταση, πιθανότατα για να στηρίξει κάποιο από τα παιδιά του, δείχνοντας μια πιο χαμηλών τόνων καθημερινότητα.


Παρά το γεγονός ότι αποφεύγει συχνά την υπερβολική δημοσιότητα, κάθε του δημόσια εμφάνιση φαίνεται να αρκεί για να δημιουργήσει νέο κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, αποδεικνύοντας ότι ο Ben Affleck παραμένει, με τον δικό του τρόπο, ένας από τους πιο «viral» stars του Hollywood.

Dua Lipa: Δεν πρόλαβε να τελειώσει tour και μπήκε ξανά στο στούντιο

Ο Ηλίας Φιλίππου στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»

Η Dat Lilly στο Mad Radio 106,2: «Θα γύριζα τον χρόνο πίσω για να ζήσω ξανά τα MAD VMA για πρώτη φορά»
Η Dat Lilly στο Mad Radio 106,2: «Θα γύριζα τον χρόνο πίσω για να ζήσω ξανά τα MAD VMA για πρώτη φορά»

Ήχοι που όλοι θυμόμαστε από τα 2000s (και μας ξεκλειδώνουν μνήμες)
Ήχοι που όλοι θυμόμαστε από τα 2000s (και μας ξεκλειδώνουν μνήμες)

Έστειλες email κατά λάθος; Δες πώς να ακυρώσεις την αποστολή για να σωθείς
Έστειλες email κατά λάθος; Δες πώς να ακυρώσεις την αποστολή για να σωθείς

5 tech μυστικά που θα αλλάξουν την ζωή σου (προς το καλύτερο!)
5 tech μυστικά που θα αλλάξουν την ζωή σου (προς το καλύτερο!)

AI για φοιτητές: 4 εργαλεία που είναι καλύτερα από το ChatGPT
AI για φοιτητές: 4 εργαλεία που είναι καλύτερα από το ChatGPT

Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam
Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam

A$AP Rocky: Λανσάρει retro gaming κονσόλα που μοιάζει με έργο τέχνης
A$AP Rocky: Λανσάρει retro gaming κονσόλα που μοιάζει με έργο τέχνης

Hot Girl Walk: Η viral συνήθεια που θα σε κάνει να δεις το περπάτημα με άλλο μάτι
Hot Girl Walk: Η viral συνήθεια που θα σε κάνει να δεις το περπάτημα με άλλο μάτι

Αγαπούσες τα Playmobil ως παιδί; Τότε θα λατρέψεις και αυτόν τον Εσθονό πολιτικό
Αγαπούσες τα Playmobil ως παιδί; Τότε θα λατρέψεις και αυτόν τον Εσθονό πολιτικό

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

