Ο Ben Affleck περπατά στους δρόμους του Λος Άντζελες και γίνεται ξανά meme

Ο Ben Affleck κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποιο κινηματογραφικό του project, αλλά για μια ασυνήθιστη και… ήδη viral στιγμή της καθημερινότητάς του στο Λος Άντζελες.

Ο 53χρονος ηθοποιός εθεάθη το Σάββατο να κινείται χαλαρά στην πόλη, ντυμένος με casual αλλά προσεγμένο στιλ, φορώντας ριγέ πουκάμισο, μπεζ σακάκι και γυαλιά ηλίου. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν το outfit του, αλλά το γεγονός ότι κρατούσε και έτρωγε μήλο χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του, την ώρα που έμπαινε βιαστικά σε αυτοκίνητο.

Η εικόνα αυτή δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media, μετατρέποντας τον Affleck σε νέο meme, καθώς το κοινό σχολίασε με χιούμορ την «χαλαρότητα» και τον απροσδόκητα άνετο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη στιγμή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ben Affleck γίνεται viral για την έκφραση ή τη συμπεριφορά του. Στο παρελθόν έχει ήδη γίνει γνωστός μέσα από το λεγόμενο «Sad Affleck» meme, ενώ συχνά οι δημόσιες εμφανίσεις του καταλήγουν να σχολιάζονται έντονα στα social media.

Ben Affleck becomes a meme AGAIN with bizarre public act during Los Angeles outing https://t.co/NBCc743Mvw — Daily Mail (@DailyMail) April 26, 2026

Η πρόσφατη εμφάνισή του έρχεται σε μια περίοδο αρκετά φορτισμένη προσωπικά, καθώς ο ηθοποιός έχει απασχολήσει τα media και για την αλλαγή στη ζωή του μετά την κοινή περιουσιακή συμφωνία με την Jennifer Lopez, από την οποία αποχώρησε πρόσφατα.

Μόλις μία ημέρα πριν τη viral στιγμή με το μήλο, ο Affleck είχε εντοπιστεί μόνος του στο Λος Άντζελες, όπου παρευρέθηκε σε θεατρική παράσταση, πιθανότατα για να στηρίξει κάποιο από τα παιδιά του, δείχνοντας μια πιο χαμηλών τόνων καθημερινότητα.

Oh, to be an Apple getting devoured by Ben Affleck pic.twitter.com/Q7Gl2OJ0CS — Mattfleck Updates (@mattfleckupdate) April 17, 2026



Παρά το γεγονός ότι αποφεύγει συχνά την υπερβολική δημοσιότητα, κάθε του δημόσια εμφάνιση φαίνεται να αρκεί για να δημιουργήσει νέο κύμα σχολίων στο διαδίκτυο, αποδεικνύοντας ότι ο Ben Affleck παραμένει, με τον δικό του τρόπο, ένας από τους πιο «viral» stars του Hollywood.

