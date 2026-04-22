Social Trends 22.04.2026

Αγαπούσες τα Playmobil ως παιδί; Τότε θα λατρέψεις και αυτόν τον Εσθονό πολιτικό

Ο Εσθονός πολιτικός Rain Epler έγινε viral στα social media για το ιδιαίτερο «Playmobil» κούρεμά του, που προκάλεσε κύμα σχολίων
Μαρία Χατζηγιάννη

Θυμάσαι εκείνη τη φορά που ήσουν μικρός, έλεγες «να με κουρέψουν λίγο πιο μοντέρνα» και κατέληγες να μοιάζεις με Playmobil φιγούρα ή χαρακτήρα από παιδικό που δεν έχεις ξεπεράσει ακόμα; Κάπως έτσι περίπου αντέδρασε το internet όταν είδε τον Rain Epler. Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για παιδική φωτογραφία ή κακό haircut από το 2010, αλλά για τον Εσθονό πολιτικό που έγινε viral για έναν και μόνο λόγο: το απόλυτα συμμετρικό, γεωμετρικό του κούρεμα.

Η εικόνα του άρχισε να κυκλοφορεί παντού στα social media και μέσα σε λίγες ώρες το timeline έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: το μετέτρεψε σε meme. Άλλοι είδαν Playmobil, άλλοι NPC από video game, άλλοι απλά «το πιο clean haircut της πολιτικής σκηνής». Και κάπως έτσι, ένας πολιτικός που κανονικά θα απασχολούσε για δηλώσεις και πολιτικές θέσεις, βρέθηκε να συζητιέται για κάτι τελείως διαφορετικό.

Το κούρεμα που έγινε viral χωρίς να το καταλάβει κανείς

Η φωτογραφία του Epler δεν χρειάστηκε πολλά για να εκτοξευτεί. Το πολύ αυστηρό και συμμετρικό styling των μαλλιών του έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, με τους χρήστες να τον συγκρίνουν με Playmobil φιγούρα ή με χαρακτήρα που μόλις «spawn-αρε» σε παιχνίδι χωρίς textures. Το internet πήρε φωτιά με σχόλια, edits και captions που έκαναν το κούρεμα να φαίνεται σχεδόν… εμβληματικό.

Από την πολιτική στο meme feed

Ο Rain Epler είναι μέλος του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος της Εσθονίας (EKRE) και έχει διατελέσει και Υπουργός Περιβάλλοντος το 2020. Παρ’ όλα αυτά, αυτή την περίοδο το online κοινό δείχνει να τον αναγνωρίζει περισσότερο για το «signature haircut» παρά για την πολιτική του διαδρομή. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το meme δεν έμεινε μόνο σε αστεία posts, αλλά έγινε και αφορμή για πιο δημιουργικά σχόλια, με χρήστες να τον φαντάζονται σαν «unlockable character» ή «CEO σε tutorial video game».

Το twist: Το αγκάλιασε με χιούμορ

Εκεί που πολλοί θα προσπαθούσαν να αγνοήσουν το internet, ο Epler επέλεξε να το παίξει αλλιώς. Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Facebook, χρησιμοποίησε γνωστή συσκευασία σοκολάτας της Kalev και την «πειραγμένη» σε εκδοχή με λικέρ, βάζοντας στη θέση της φιγούρας τον ίδιο. Με λίγα λόγια, δεν έμεινε απλός θεατής του meme, έγινε μέρος του.

Internet verdict

Και κάπως έτσι, ένα απλό κούρεμα μετατράπηκε σε viral στιγμή που συνδύασε πολιτική, internet culture και λίγο από εκείνη την παιδική αίσθηση ότι «κάτι δεν πήγε καλά στο κομμωτήριο».

Το αποτέλεσμα; Ένα ακόμη case study του πώς το internet μπορεί να πάρει το πιο απλό πράγμα και να το κάνει παγκόσμιο meme μέσα σε λίγες ώρες.

Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

