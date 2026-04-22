Akylas και Παρθένα Χοροζίδου τα «σπάνε» σε νέο Instagram post

Εκεί που κάνεις το καθιερωμένο σου scroll στο Instagram πέφτεις πάνω σε αυτή την απίθανη συνάντηση που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση. Η Παρθένα Χοροζίδου και ο Akylas αποφάσισαν να μας χαρίσουν μερικά δευτερόλεπτα καθαρού γέλιου, συνδυάζοντας την υποκριτική άνεση με ένα αυθόρμητο χορευτικό.

Η ατάκα που έγραψε ιστορία σε λίγα δευτερόλεπτα

Στο βίντεο που ανέβηκε και έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, βλέπεις την Παρθένα Χοροζίδου σε πλήρη δράση να λέει με το δικό της μοναδικό στυλ «Ferto». Είναι αυτή η ενέργεια που την έχει κάνει αγαπητή στο κοινό, μόνο που αυτή τη φορά η αντίδραση του Akyla ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση. Με μια δόση χιούμορ, την αποκάλεσε «μαμά», δημιουργώντας ένα κλίμα οικειότητας και γέλιου που δύσκολα συναντάς σε τέτοια βίντεο.

Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου

Ένα μίνι χορευτικό που θέλεις να βλέπεις στο replay. Οι δυο τους δεν έμειναν μόνο στα λόγια, αλλά προχώρησαν και σε μερικές κινήσεις που δείχνουν πόσο πολύ διασκεδάζουν τη συνεργασία τους.

Ο Akylas φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή με την Παρθένα, και το μικρό τους χορευτικό είναι το απόλυτο mood. Είναι φανερό πως οι πρόβες και οι συναντήσεις τους έχουν εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από επαγγελματική επαφή.

Ο δρόμος προς τη Βιέννη και η Eurovision

Μην ξεχνάς πως αυτή η συνύπαρξη δεν είναι τυχαία, καθώς η Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται στο πλευρό του Akyla στη μεγάλη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη. Η συμμετοχή της αναμένεται να δώσει μια άλλη δυναμική στην ελληνική αποστολή, που αποτελεί ένα project που ήδη έχει κινήσει το ενδιαφέρον των fans του διαγωνισμού. Με τέτοιο κλίμα μεταξύ τους, η επιτυχία μοιάζει μονόδρομος!

