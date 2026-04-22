«Ferto the Game»: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι και ήδη κερδίζει το κοινό

Η ΕΡΤ παρουσιάζει το «Ferto the Game», ένα νέο arcade παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Akyla για τη Eurovision 2026

Το τραγούδι «Ferto» του Akyla αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό παιχνίδιμε τίτλο «FERTO THE GAME». Το νέο project συνδέει τη μουσική με το gaming και προσφέρει μια διαδραστική εμπειρία εμπνευσμένη από τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Το παιχνίδι που «τρέχει» προς τη Βιέννη

Το «FERTO THE GAME» αποτελεί arcade παιχνίδι τύπου endless runner. Ο χρήστης ελέγχει τον Akyla και προσπαθεί να αποφύγει εμπόδια στη διαδρομή του προς τη Βιέννη και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026. Η αισθητική του παιχνιδιού ακολουθεί τον ρυθμό και το ύφος του τραγουδιού, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδέει τη μουσική με τη δράση.

Παρουσίαση στο Press Day της Eurovision

Το παιχνίδι παρουσιάστηκε σε ειδική arcade παιχνιδομηχανή στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο πλαίσιο του Press Day για τη Eurovision. Η υποδοχή του από τους παρευρισκόμενους ήταν ιδιαίτερα θετική, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από το νέο διαδραστικό project.

Διαθέσιμο online για όλους

Το «FERTO THE GAME» είναι ήδη διαθέσιμο διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ εδώ. Οι χρήστες μπορούν να παίξουν τόσο από υπολογιστή όσο και από φορητές συσκευές, χωρίς περιορισμούς.

Η ομάδα πίσω από το project

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέλαβε το Τμήμα Social Media της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ. Το project εντάσσεται στη νέα ψηφιακή στρατηγική που συνδέει την ψυχαγωγία με τη διαδραστική εμπειρία του κοινού.

Το «FERTO THE GAME» ενισχύει τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026, μεταφέροντας το τραγούδι σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον που απευθύνεται τόσο στους fans της μουσικής όσο και του gaming.

