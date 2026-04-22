EUROVISION 22.04.2026

«Ferto the Game»: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι και ήδη κερδίζει το κοινό

Η ΕΡΤ παρουσιάζει το «Ferto the Game», ένα νέο arcade παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Akyla για τη Eurovision 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Το τραγούδι «Ferto» του Akyla αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό παιχνίδιμε τίτλο «FERTO THE GAME». Το νέο project συνδέει τη μουσική με το gaming και προσφέρει μια διαδραστική εμπειρία εμπνευσμένη από τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Το παιχνίδι που «τρέχει» προς τη Βιέννη

Το «FERTO THE GAME» αποτελεί arcade παιχνίδι τύπου endless runner. Ο χρήστης ελέγχει τον Akyla και προσπαθεί να αποφύγει εμπόδια στη διαδρομή του προς τη Βιέννη και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026. Η αισθητική του παιχνιδιού ακολουθεί τον ρυθμό και το ύφος του τραγουδιού, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδέει τη μουσική με τη δράση.

Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα

Παρουσίαση στο Press Day της Eurovision

Το παιχνίδι παρουσιάστηκε σε ειδική arcade παιχνιδομηχανή στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο πλαίσιο του Press Day για τη Eurovision. Η υποδοχή του από τους παρευρισκόμενους ήταν ιδιαίτερα θετική, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από το νέο διαδραστικό project.

Διαθέσιμο online για όλους

Το «FERTO THE GAME» είναι ήδη διαθέσιμο διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ εδώ.  Οι χρήστες μπορούν να παίξουν τόσο από υπολογιστή όσο και από φορητές συσκευές, χωρίς περιορισμούς.

Η ομάδα πίσω από το project

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέλαβε το Τμήμα Social Media της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ. Το project εντάσσεται στη νέα ψηφιακή στρατηγική που συνδέει την ψυχαγωγία με τη διαδραστική εμπειρία του κοινού.

Το «FERTO THE GAME» ενισχύει τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026, μεταφέροντας το τραγούδι σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον που απευθύνεται τόσο στους fans της μουσικής όσο και του gaming.

Φωκάς Ευαγγελινός: Οι δηλώσεις του για τη Eurovision και τη σχέση του με τον Akyla

 

Olivia Dean: Το «Man I Need» γράφει ιστορία στο Spotify με 1 δισ. streams

Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες

Δες επίσης

X by Adriatique: Το απόλυτο audiovisual experience επιστρέφει στην Αθήνα
City Guide

Akylas και Παρθένα Χοροζίδου τα «σπάνε» σε νέο Instagram post
EUROVISION

Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου
EUROVISION

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη
Celeb News

Olivia Dean: Το «Man I Need» γράφει ιστορία στο Spotify με 1 δισ. streams
Μουσικά Νέα

Eminem: 18 χρόνια νηφάλιος – Μιλά χωρίς λόγια για τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του
Μουσικά Νέα

«Αιγαίο»: Το νέο κομμάτι της Άννας Βίσση που σαρώνει TikTok πριν καν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

«Από το Coachella στα charts» – Ο Justin Bieber επαναφέρει τα classics στο Hot 100
Μουσικά Νέα

Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα
EUROVISION

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

