Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες

Ο θρυλικός ηθοποιός μιλά για μια απρόσμενα γεμάτη περίοδο στη ζωή του, όπου η οικογένεια του μεγαλώνει με γρήγορους και συγκινητικούς ρυθμούς

Μία από τις πιο ευχάριστες περιόδους της ζωής του φαίνεται πως διανύει ο Eddie Murphy, καθώς μέσα σε μόλις 2 μήνες έγινε 2 φορές παππούς. Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένειά του μεγαλώνει με ρυθμούς που ούτε ο ίδιος δεν περίμενε. Με μια φράση που ξεχώρισε, περιέγραψε αυτή τη φάση ως «βροχή από ευλογίες», δείχνοντας πόσο έντονα βιώνει τη νέα αυτή πραγματικότητα.

Η πρώτη αποκάλυψη ήρθε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τελετή των AFI Life Achievement Award Ceremony στο Λος Άντζελες, όπου επιβεβαίωσε ότι απέκτησε το πρώτο του εγγόνι. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο γιος του Eric Murphy και η σύζυγός του Jasmin Lawrence καλωσόρισαν στον κόσμο τη μικρή Ari Skye, προσθέτοντας ακόμη ένα μέλος στην ήδη μεγάλη οικογένεια του ηθοποιού.

Αυτό που κάνει την ιστορία ακόμη πιο ιδιαίτερη είναι ο ρυθμός με τον οποίο συνέβησαν όλα. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, ο Eddie Murphy βρέθηκε να ζει δύο διαφορετικές γεννήσεις εγγονιών, γεγονός που ο ίδιος αντιμετωπίζει με χιούμορ αλλά και βαθιά συγκίνηση. Όπως ανέφερε, δεν δίνει συμβουλές στους νέους γονείς, καθώς πιστεύει πως τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερο από το παράδειγμα παρά από τα λόγια.

Eddie Murphy is celebrating a new addition to his family and a special connection with fellow comedian Martin Lawrence. https://t.co/D09FfPErlz pic.twitter.com/2AG06dgtBz — ABC News (@ABC) April 20, 2026

Η προσωπική του ζωή είναι εξίσου πλούσια όσο και η καριέρα του. Πατέρας 10 παιδιών, ο Eddie Murphy έχει δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια μέσα από διαφορετικές σχέσεις και περιόδους της ζωής του. Από την Nicole Mitchell Murphy μέχρι την Paige Butcher, η οικογένειά του αποτελεί πλέον ένα εκτεταμένο δίκτυο σχέσεων, το οποίο συνεχώς μεγαλώνει.

Παράλληλα, δεν λείπουν και οι όμορφες στιγμές γύρω από τον γάμο του γιου του Eric με τη Jasmin Lawrence, μια ένωση που πραγματοποιήθηκε σε μια ήσυχη τελετή μακριά από τη λάμψη και τη δημοσιότητα. Ο ίδιος ο Eddie Murphy έχει μιλήσει με χιούμορ για τη σχέση των οικογενειών τους, καθώς ο πεθερός της νύφης είναι ο επίσης ηθοποιός Martin Lawrence, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη «συγγενική» σύνδεση στο Χόλιγουντ.

