«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral

Όταν μιλάει η Cardi B, το διαδίκτυο σπάνια μένει αδιάφορο. Αυτή τη φορά, μια χιουμοριστική αλλά και αιχμηρή δήλωσή της έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις, τις προσδοκίες και τους ρόλους μέσα στην καθημερινότητα. Με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, η Cardi B ανέφερε πως δεν σκοπεύει να μαγειρεύει ξανά για άντρες, προσθέτοντας με ειρωνικό ύφος ότι «το Uber Eats υπάρχει για κάποιο λόγο».

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μαγειρεύω πλέον για άντρες. Αν πεινάει ένας άντρας, το Uber Eats υπάρχει για κάποιο λόγο. Μπορεί να παραγγείλει, να μαγειρέψει μόνος του ή να πληρώσει κάποιον να το κάνει».

Η τοποθέτησή της δεν ήρθε από το πουθενά. Εδώ και χρόνια, η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της «οικιακό» άτομο, επιλέγοντας να επικεντρώνεται στην καριέρα της, στη μουσική και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σε παλαιότερα αποσπάσματα, έχει περιγράψει με χιούμορ ότι δεν αισθάνεται πως προορίζεται για την κουζίνα, αλλά περισσότερο για να οργανώνει τη ζωή της με τρόπο που περιλαμβάνει συνεργάτες, βοήθεια και επαγγελματική υποστήριξη.

Η Cardi B, άλλωστε, είναι γνωστή για τον τρόπο που εκφράζεται χωρίς φίλτρα. Είτε μέσα από συνεντεύξεις είτε μέσα από social media, δεν διστάζει να μιλήσει με ειλικρίνεια και χιούμορ για τη ζωή της. Πέρα από τη δημόσια εικόνα της, παραμένει μια μητέρα τεσσάρων παιδιών, κάτι που συχνά φέρνει στο προσκήνιο τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια και καριέρα.

Τελικά, η Cardi B καταφέρνει ξανά αυτό που συνηθίζει: να μετατρέπει μια προσωπική της άποψη σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης, χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό της «ταλέντο» πέρα από τη μουσική – να κάνει τον κόσμο να μιλάει.

