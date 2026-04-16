H Cardi B μπαίνει στο beauty game με τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών

Η Cardi B κάνει ένα νέο, δυναμικό βήμα στην καριέρα της, περνώντας από τη μουσική στη βιομηχανία της ομορφιάς με το λανσάρισμα του πρώτου της haircare brand, Grow-Good Beauty, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από εβδομάδες έντονης προσμονής, που ξεκίνησε όταν η επιτυχημένη καλλιτέχνιδα άφησε υπονοούμενα μέσα από τα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά «Major hair. Major era. Coming soon». Ωστόσο, η δημιουργία της σειράς δεν ήταν μια ξαφνική επιχειρηματική κίνηση, αλλά το αποτέλεσμα χρόνων πίεσης από τους θαυμαστές της, που ζητούσαν να μάθουν τα μυστικά περιποίησης των μαλλιών της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η ιδέα γεννήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούσαν να αντιγράψουν τις DIY μάσκες που χρησιμοποιούσε για την ανάπτυξη των μαλλιών της. «Όλοι έλεγαν ότι λειτουργεί. Σκέφτηκα ότι, αφού το ζητούν τόσοι, πρέπει να το κάνω», εξηγεί, τονίζοντας πως θέλει να μοιραστεί αυτή τη διαδρομή περιποίησης με το κοινό της.

Η Cardi B δεν έκρυψε ποτέ τα beauty μυστικά της, αντίθετα, έγινε γνωστή για την ειλικρίνειά της, ακόμη και όταν κάποια πειράματα δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της σε μια σπιτική θεραπεία με σκόρδο, που την έκανε, όπως είπε χιουμοριστικά, να μυρίζει «σαν λαζάνια» κάθε φορά που ίδρωνε. «Εγώ πειραματίζομαι για να μην χρειαστεί να το κάνετε εσείς», σχολιάζει.

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την επιτυχία του «Bodak Yellow», που την εκτόξευσε στη διεθνή σκηνή, η καλλιτέχνιδα (κατά κόσμον Belcalis Almánzar) αξιοποιεί πλέον την πρόσβαση που έχει στα καλύτερα εργαστήρια και ειδικούς του χώρου. Για το Grow-Good Beauty, συνδύασε τις παραδοσιακές, οικογενειακές συνταγές από τη Δομινικανή καταγωγή της με σύγχρονες τεχνολογίες φροντίδας μαλλιών και τριχωτού.

Κεντρικό ρόλο στη σειρά παίζει το σύστημα αποκατάστασης με το Fiberlace, ένα φυτικής προέλευσης σύμπλεγμα που ενισχύει τη δομή της τρίχας και χαρίζει λάμψη. Η σειρά περιλαμβάνει σαμπουάν και conditioner σε δύο εκδοχές, μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης με έλαια αβοκάντο και καρύδας, καθώς και ένα πολυχρηστικό serum που προστατεύει από τη θερμότητα και την υγρασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αισθητική του brand, με έντονα χρώματα και συσκευασίες που παραπέμπουν σε οικεία, καθημερινά αντικείμενα. «Ήθελα κάτι ζωντανό, πολύχρωμο. Το πράσινο είναι δύναμη, τα μαλλιά είναι σαν φυτό, πρέπει να τα θρέφεις για να μεγαλώνουν», σημειώνει.

Πέρα όμως από τα προϊόντα, η Cardi B επιδιώκει να περάσει και ένα ευρύτερο μήνυμα: να επαναπροσδιορίσει την έννοια του «καλού μαλλιού». «Μεγαλώνοντας, ακούγαμε συνέχεια αυτό το σχόλιο. Τι σημαίνει όμως; Δεν έχει να κάνει με την υφή, αλλά με το αν τα μαλλιά είναι υγιή και δυνατά», εξηγεί, τονίζοντας πως κάθε τύπος μαλλιών μπορεί να είναι όμορφος, αρκεί να είναι σωστά φροντισμένος.

Με το Grow-Good Beauty, η Cardi B δεν λανσάρει απλώς ένα ακόμη celebrity brand. Δημιουργεί μια προσωπική αφήγηση γύρω από την αποδοχή, τη φροντίδα και την ενδυνάμωση, μια φυσική συνέχεια της αυθεντικότητας που την έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή.

