Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends

Τα lip stains αναδεικνύονται σε μία από τις πιο δυνατές τάσεις ομορφιάς για το 2026, με εκρηκτική άνοδο στις αναζητήσεις

Μπορεί να είναι πιο ελαφριά και από τα lip oils, όμως τα lip stains φαίνεται πως εξελίσσονται σε μία από τις πιο σημαντικές τάσεις στο μακιγιάζ για το 2026. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Spate, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για προϊόντα αυτής της κατηγορίας έχουν αυξηθεί κατά 16,4 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, δείχνοντας μια εντυπωσιακή άνοδο που δεν φαίνεται να επιβραδύνεται.

Μάλιστα, οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα είναι ακόμη πιο αισιόδοξες, καθώς η τάση αναμένεται να συνεχίσει να ανεβαίνει με αύξηση που εκτιμάται γύρω στο 38% μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Το ενδιαφέρον γύρω από τα lip stains δεν είναι τυχαίο, καθώς συνδυάζουν διάρκεια, φυσικό αποτέλεσμα και εξαιρετικά ελαφριά αίσθηση.

Pads ενυδάτωσης: Το κορεατικό μυστικό για λαμπερή επιδερμίδα

Τι είναι τα lip stains

Τα lip stains θεωρούνται η πιο «αόρατη» εκδοχή των προϊόντων για τα χείλη. Με υφή που θυμίζει gel ή νερό, απλώνονται εύκολα και δίνουν την αίσθηση ότι δεν φοράς σχεδόν τίποτα. Αντί να μένουν στην επιφάνεια, «βάφουν» το χείλος, αφήνοντας πίσω τους ένα λεπτό πέπλο χρώματος που διαρκεί πολλές ώρες.

Μόλις εφαρμοστούν, στεγνώνουν γρήγορα και «δένουν» με το φυσικό χρώμα των χειλιών, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει πιο φυσικό από κραγιόν ή gloss. Αυτό ακριβώς το στοιχείο τα έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media, όπου τα βίντεο με δοκιμές και αντοχή τους γίνονται συνεχώς viral.

Η άνοδος της τάσης

Αν και η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούρια, η σημερινή τους δημοφιλία έχει εκτοξευθεί χάρη στη δυναμική των social media και της ανάγκης για πιο πρακτικά, long-wear προϊόντα. Τα lip stains προσφέρουν αποτέλεσμα που αντέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς έντονη αίσθηση ή ανάγκη για συνεχείς διορθώσεις.

Η τάση ενισχύεται και από τη στροφή προς πιο φυσικό μακιγιάζ, όπου το ζητούμενο δεν είναι το έντονο αποτέλεσμα, αλλά η «βελτιωμένη φυσικότητα».

Μια τάση που ήρθε για να μείνει

Όλα δείχνουν ότι δεν είναι μια παροδική μόδα, αλλά μια σταθερά ανερχόμενη κατηγορία στο μακιγιάζ. Η άνεση, η διάρκεια και το φυσικό αποτέλεσμα που προσφέρουν τα καθιστούν ιδανικά για την καθημερινότητα, ενώ η συνεχής παρουσία τους στα social media ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δημοφιλία τους.

Με βάση τις τάσεις της αγοράς και τη δυναμική που καταγράφεται, τα lip stains φαίνεται πως θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν και το 2026, διεκδικώντας σταθερά μια θέση στα πιο αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς της νέας γενιάς.

5 προϊόντα που θα αγαπήσεις:

1. Laneige

2. Huda Beauty

3. Essence

4. L’ORÉAL PARIS

5. Benefit

Overdue cut: Η νέα τάση που αναζωογονεί τα μακριά μαλλιά

Dua Lipa: Η beauty συνήθεια που δεν αποχωρίζεται ούτε στις διακοπές