Beauty 14.04.2026

Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends

makeup_look
Τα lip stains αναδεικνύονται σε μία από τις πιο δυνατές τάσεις ομορφιάς για το 2026, με εκρηκτική άνοδο στις αναζητήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί να είναι πιο ελαφριά και από τα lip oils, όμως τα lip stains φαίνεται πως εξελίσσονται σε μία από τις πιο σημαντικές τάσεις στο μακιγιάζ για το 2026. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Spate, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για προϊόντα αυτής της κατηγορίας έχουν αυξηθεί κατά 16,4 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, δείχνοντας μια εντυπωσιακή άνοδο που δεν φαίνεται να επιβραδύνεται.

Μάλιστα, οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα είναι ακόμη πιο αισιόδοξες, καθώς η τάση αναμένεται να συνεχίσει να ανεβαίνει με αύξηση που εκτιμάται γύρω στο 38% μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Το ενδιαφέρον γύρω από τα lip stains δεν είναι τυχαίο, καθώς συνδυάζουν διάρκεια, φυσικό αποτέλεσμα και εξαιρετικά ελαφριά αίσθηση.

contouring
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Pads ενυδάτωσης: Το κορεατικό μυστικό για λαμπερή επιδερμίδα

Τι είναι τα lip stains

Τα lip stains θεωρούνται η πιο «αόρατη» εκδοχή των προϊόντων για τα χείλη. Με υφή που θυμίζει gel ή νερό, απλώνονται εύκολα και δίνουν την αίσθηση ότι δεν φοράς σχεδόν τίποτα. Αντί να μένουν στην επιφάνεια, «βάφουν» το χείλος, αφήνοντας πίσω τους ένα λεπτό πέπλο χρώματος που διαρκεί πολλές ώρες.

Μόλις εφαρμοστούν, στεγνώνουν γρήγορα και «δένουν» με το φυσικό χρώμα των χειλιών, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει πιο φυσικό από κραγιόν ή gloss. Αυτό ακριβώς το στοιχείο τα έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media, όπου τα βίντεο με δοκιμές και αντοχή τους γίνονται συνεχώς viral.

fridia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Η άνοδος της τάσης

Αν και η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούρια, η σημερινή τους δημοφιλία έχει εκτοξευθεί χάρη στη δυναμική των social media και της ανάγκης για πιο πρακτικά, long-wear προϊόντα. Τα lip stains προσφέρουν αποτέλεσμα που αντέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς έντονη αίσθηση ή ανάγκη για συνεχείς διορθώσεις.

Η τάση ενισχύεται και από τη στροφή προς πιο φυσικό μακιγιάζ, όπου το ζητούμενο δεν είναι το έντονο αποτέλεσμα, αλλά η «βελτιωμένη φυσικότητα».

mistletoe_makeup
https://www.instagram.com/amiraaa_k/

Μια τάση που ήρθε για να μείνει

Όλα δείχνουν ότι δεν είναι μια παροδική μόδα, αλλά μια σταθερά ανερχόμενη κατηγορία στο μακιγιάζ. Η άνεση, η διάρκεια και το φυσικό αποτέλεσμα που προσφέρουν τα καθιστούν ιδανικά για την καθημερινότητα, ενώ η συνεχής παρουσία τους στα social media ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δημοφιλία τους.

Με βάση τις τάσεις της αγοράς και τη δυναμική που καταγράφεται, τα lip stains φαίνεται πως θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν και το 2026, διεκδικώντας σταθερά μια θέση στα πιο αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς της νέας γενιάς.

5 προϊόντα που θα αγαπήσεις:

1. Laneige

2. Huda Beauty

3. Essence

4. L’ORÉAL PARIS

5. Benefit

Overdue cut: Η νέα τάση που αναζωογονεί τα μακριά μαλλιά

Dua Lipa: Η beauty συνήθεια που δεν αποχωρίζεται ούτε στις διακοπές

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends lip stains χείλη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μια νύχτα μόνο»: Το video που αλλάζει τις ισορροπίες στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Επόμενο
Chris Brown & Usher: Το δίδυμο – φωτιά που ετοιμάζει την πιο εκρηκτική R&B περιοδεία της δεκαετίας

Δες επίσης

Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου
Life

Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου

14.04.2026
«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking
Life

«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking

14.04.2026
Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας
Fashion

Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας

14.04.2026
Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear
Fashion

Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear

14.04.2026
Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία
Life

Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία

14.04.2026
Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν
Food

Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν

14.04.2026
Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις
Life

Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις

14.04.2026
Τσουρέκι που περίσσεψε; Δες 5 ιδέες για γλυκά που θα λατρέψεις
Food

Τσουρέκι που περίσσεψε; Δες 5 ιδέες για γλυκά που θα λατρέψεις

14.04.2026
Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση
Life

Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη