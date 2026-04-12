Dua Lipa: Η beauty συνήθεια που δεν αποχωρίζεται ούτε στις διακοπές

Οι beauty συνήθειες της Dua Lipa δεν είναι απλώς μια ρουτίνα, είναι μυστικά που κρατούν την επιδερμίδα της φρέσκια και λαμπερή ακόμα και στις πιο απαιτητικές ημέρες της. Η pop star, που πάντα ξεχωρίζει με την εμφάνισή της, μοιράστηκε τα προϊόντα και τις τεχνικές που δεν αποχωρίζεται ποτέ, αποδεικνύοντας ότι η λάμψη της δεν οφείλεται μόνο στα γονίδιά της, αλλά και στην προσεκτική φροντίδα που αφιερώνει καθημερινά στον εαυτό της.

Αν και αγαπάει τα καλά προϊόντα, δεν κυνηγά τυφλά trends. Αντίθετα, επενδύει σε ουσιαστικές λύσεις: «Ένα καλό facial massage και ο σωστός καθαρισμός της επιδερμίδας είναι για μένα απαραίτητα. Ακόμα και στις πιο πιεστικές μέρες, δεν παραλείπω ποτέ να αφαιρέσω το μακιγιάζ το βράδυ», συμπληρώνει.

Lip balm με χρώμα: To βασικά της αξεσουάρ

Η Dua Lipa δεν αποχωρίζεται ποτέ το lip balm της που είναι πάντα στην τσάντα της. Για εκείνη, αυτά τα μικρά, καθημερινά προϊόντα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Παράλληλα, για ένα ολοκληρωμένο beauty αποτέλεσμα, το άρωμα παίζει επίσης ρόλο. Η Dua έχει ξεχωρίσει το Libre Berry Crush, ένα άρωμα γλυκό και φρουτώδες που περιγράφει ως «ζουμερό, με νότες βατόμουρου που δένουν σε κρεμώδη καρύδα και βανίλια». Το συγκεκριμένο άρωμα, όπως λέει, ταιριάζει με κάθε outfit, από ένα oversized σακάκι μέχρι ένα μεταξωτό φόρεμα, ολοκληρώνοντας την εικόνα της.

Η Dua Lipa μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική λάμψη έρχεται από τη φροντίδα, τη συνέπεια και την ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινότητα, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ζωή. Και είναι αυτή η ανεπιτήδευτη αυτοπεποίθηση που μας εμπνέει να βρούμε τη δική μας λάμψη, χωρίς να προσπαθούμε να αντιγράψουμε κανέναν.

Τα soft chrome nails είναι το απόλυτο μανικιούρ της άνοιξης

Έκλεισες ραντεβού για μανικιούρ; Η Kylie Jenner έχει την πιο ανοιξιάτικη πρόταση