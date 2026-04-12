Μουσική 12.04.2026

Κάθε πρωί στο διάστημα έχει soundtrack – Η playlist του Artemis II

Πόπη Βασιλείου

Κάθε πρωί, η ομάδα της Artemis II ξυπνάει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο — μέσα στο Orion, με μουσική που επιλέγει το Mission Control στο Χιούστον. Σκέψου να ανοίγεις τα μάτια σου στο διάστημα με τραγούδια που δεν ακούγονται σε κανένα άλλο γραφείο ή σπίτι στη Γη. Η παράδοση αυτή, που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, συνεχίζεται και αυτή τη φορά με μια λίστα που μπορείς κι εσύ να ακούσεις.

Η πρώτη μελωδία που ακούσαν οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen ήταν η κάλυψη του “Sleepyhead” από Passion Pit, μέσα από τη μοναδική εκτέλεση του Young & Sick. Από εκεί και πέρα, η playlist αποκτά χαρακτήρα και προσωπικότητα, συνδυάζοντας hits, κλασικά κομμάτια και αγαπημένα τραγούδια της ομάδας:

1. John Legend — Green Light (ft. Andre 3000)
2. Freddy Jones Band — In a Daydream
3. Chappell Roan — Pink Pony Club
4. CeeLo Green — Working Class Heroes (Work)
5. Mandisa & TobyMac — Good Morning
6. Glass Animals & Denzel Curry — Tokyo Drifting
7.Και το πιο πρόσφατο ξύπνημα με Queen & David Bowie — Under Pressure

Στην ανάρτηση της NASA στο Instagram, οι fans είχαν την ευκαιρία να δουν και τις αντιδράσεις των ίδιων των καλλιτεχνών. Οι Glass Animals, γνωστοί από το παγκόσμιο hit “Heat Waves”, έγραψαν ότι «αυτό είναι το πιο φοβερό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ». Ο Young & Sick, με πραγματική συγκίνηση, έγραψε ότι «η ζωή μου δεν θα είναι ποτέ η ίδια», ευχαριστώντας για την εμπειρία.

Αυτή η λίστα δεν είναι απλά μουσική για ξύπνημα — είναι ένα ταξίδι μαζί με τους αστροναύτες στο διάστημα, ένας τρόπος να νιώσεις την ατμόσφαιρα της Αρτέμις II, και ίσως να εμπνευστείς για τη δική σου μέρα. Μπορείς να την ακούσεις και να φανταστείς ότι βρίσκεσαι μέσα στο Orion, να κοιτάς τη Γη από μακριά και να ξεκινάς τη μέρα σου με μουσική που έρχεται από το διάστημα.

Μην ξεχνάς: κάθε πρωί είναι μια νέα ευκαιρία να νιώσεις τη μαγεία του διαστήματος, και με τη σωστή playlist, μπορείς να ξυπνήσεις σαν αστροναύτης, ακόμα κι αν η καρέκλα σου είναι γραφείο στη Γη.

Artemis II playlist διάστημα μουσική
Last Dance World Tour: Το show του Jason Derulo που όλοι περιμένουν φέτος τον Σεπτέμβριο

Η Charli XCX βάζει τέλος στην «brat» εποχή με την ανακοίνωση του όγδοου album της

New album loading – Πίσω στο studio η Ariana Grande

Eurovision 2026: Το προφητικό video της Antigoni Buxton από το 2005

Katseye: Η συνέντευξη στο «Nylon» που σήμερα μοιάζει προφητική

LISA και Anyma σε μία συνεργασία που θα αναστατώσει το Coachella με το «Bad Angel»

Ο Harry Styles επιμελείται το Meltdown Festival και ανακοινώνει ένα πολυσυλλεκτικό line-up

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Νίκος Μακρόπουλος σε μία μοναδική βραδιά

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού!

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής