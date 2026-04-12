Κάθε πρωί στο διάστημα έχει soundtrack – Η playlist του Artemis II

Κάθε πρωί, η ομάδα της Artemis II ξυπνάει με τον πιο ξεχωριστό τρόπο — μέσα στο Orion, με μουσική που επιλέγει το Mission Control στο Χιούστον. Σκέψου να ανοίγεις τα μάτια σου στο διάστημα με τραγούδια που δεν ακούγονται σε κανένα άλλο γραφείο ή σπίτι στη Γη. Η παράδοση αυτή, που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, συνεχίζεται και αυτή τη φορά με μια λίστα που μπορείς κι εσύ να ακούσεις.

Η πρώτη μελωδία που ακούσαν οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen ήταν η κάλυψη του “Sleepyhead” από Passion Pit, μέσα από τη μοναδική εκτέλεση του Young & Sick. Από εκεί και πέρα, η playlist αποκτά χαρακτήρα και προσωπικότητα, συνδυάζοντας hits, κλασικά κομμάτια και αγαπημένα τραγούδια της ομάδας:

1. John Legend — Green Light (ft. Andre 3000)

2. Freddy Jones Band — In a Daydream

3. Chappell Roan — Pink Pony Club

4. CeeLo Green — Working Class Heroes (Work)

5. Mandisa & TobyMac — Good Morning

6. Glass Animals & Denzel Curry — Tokyo Drifting

7.Και το πιο πρόσφατο ξύπνημα με Queen & David Bowie — Under Pressure

Στην ανάρτηση της NASA στο Instagram, οι fans είχαν την ευκαιρία να δουν και τις αντιδράσεις των ίδιων των καλλιτεχνών. Οι Glass Animals, γνωστοί από το παγκόσμιο hit “Heat Waves”, έγραψαν ότι «αυτό είναι το πιο φοβερό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ». Ο Young & Sick, με πραγματική συγκίνηση, έγραψε ότι «η ζωή μου δεν θα είναι ποτέ η ίδια», ευχαριστώντας για την εμπειρία.

Αυτή η λίστα δεν είναι απλά μουσική για ξύπνημα — είναι ένα ταξίδι μαζί με τους αστροναύτες στο διάστημα, ένας τρόπος να νιώσεις την ατμόσφαιρα της Αρτέμις II, και ίσως να εμπνευστείς για τη δική σου μέρα. Μπορείς να την ακούσεις και να φανταστείς ότι βρίσκεσαι μέσα στο Orion, να κοιτάς τη Γη από μακριά και να ξεκινάς τη μέρα σου με μουσική που έρχεται από το διάστημα.

Μην ξεχνάς: κάθε πρωί είναι μια νέα ευκαιρία να νιώσεις τη μαγεία του διαστήματος, και με τη σωστή playlist, μπορείς να ξυπνήσεις σαν αστροναύτης, ακόμα κι αν η καρέκλα σου είναι γραφείο στη Γη.

