Νews 07.04.2026

Το πλήρωμα του Artemis II ξεπερνά το Apollo 13 και φτάνει στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έσπασε το ρεκόρ απόστασης από τη Γη, φτάνοντας στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA έγραψε ιστορία, καθώς τη Δευτέρα το βράδυ έφτασε σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από οποιοδήποτε ανθρώπινο πλήρωμα μέχρι σήμερα. Λίγο πριν τις 21:00 ώρα Ελλάδας, οι αστροναύτες ξεπέρασαν τα 400.171 χιλιόμετρα που είχε καλύψει το πλήρωμα του Apollo 13 το 1970, σημειώνοντας ένα νέο ορόσημο στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, γύρω στη 1:00 π.μ., η διαστημική κάψουλα Orion έφτασε στο πιο μακρινό σημείο της τροχιάς της, περίπου 406.800 χιλιόμετρα από τη Γη. Η αποστολή αυτή αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση προς τη Σελήνη από το 1972, με την κάψουλα να πετά γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης χωρίς να προσεληνωθεί, χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα του φυσικού δορυφόρου για την επιστροφή στη Γη.

Η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης αποκαλύπτεται

Οι αστροναύτες του Artemis II ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που παρατήρησαν από κοντά τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένου ενός εντυπωσιακού κρατήρα, του Mare Orientale, με διάμετρο περίπου 900 χιλιόμετρα. Ο κρατήρας σχηματίστηκε πιθανότατα από τη σύγκρουση με έναν αστεροειδή διαμέτρου 64 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει τρεις ομόκεντρους δακτυλίους, φαινόμενο γνωστό ως λεκάνες πολλαπλών δακτυλίων, που παρατηρούνται και σε άλλους πλανήτες.

Κατά τη διάρκεια της περίπου εξαωρης πτήσης γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα θα έχει επίσης την ευκαιρία να παρατηρήσει μια ολική ηλιακή έκλειψη, καθώς η Σελήνη θα καλύψει τον Ήλιο, αποκαλύπτοντας τη φωτεινή κορώνα. Όπως δήλωσε ο διευθυντής πτήσεων Τζαντ Φρίελινγκ: «Θα παρατηρήσουμε τη Σελήνη, θα τη χαρτογραφήσουμε και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την επιστροφή μας με την ελεύθερη τροχιά».

Από το Apollo 13 στο Artemis II

Το Apollo 13 είχε θέσει προηγούμενο ρεκόρ το 1970, όταν οι αστροναύτες Λόβελ, Σουίγκερτ και Χάιζ πέταξαν 248.655 μίλια μακριά από τη Γη, χωρίς να καταφέρουν να προσγειωθούν λόγω βλάβης δεξαμενής οξυγόνου. Το Artemis II ξεπέρασε το ιστορικό αυτό όριο, φτάνοντας σε απόσταση περίπου 252.760 μιλίων, δηλαδή 4.105 μίλια πιο μακριά από κάθε άνθρωπο μέχρι σήμερα.

Ο Ελεγκτής Αποστολής συνεχάρη το πλήρωμα, λέγοντας: «Σήμερα, για όλη την ανθρωπότητα, ξεπερνάτε το όριο που είχαν θέσει οι ήρωες του Apollo 13 πριν από 55 χρόνια».

Με το Artemis II, η ανθρωπότητα κάνει ένα ακόμη βήμα προς την επανεξερεύνηση της Σελήνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές αποστολές που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να επιστρέψουν και να μείνουν στο φεγγάρι με ασφάλεια.

Κεντρική Εικόνα: @nasa

