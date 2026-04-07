Η απάντηση του OGE για τη φερόμενη διαμάχη του με την Klavdia

Νομική διαμάχη ανάμεσα στην Klavdia και πρώην σύντροφό της οδηγείται στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές για τα γεγονότα, αναμειγνύοντας άδικα τον OGE
Η Klavdia βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νομικής υπόθεσης, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της πρώην σύντροφός της. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και αναμένεται να εκδικαστεί τον Ιούλιο.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση σχετικά με την ταυτότητα του πρώην συντρόφου, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν τον OGE. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε με ένα post μέσα από το προσωπικό του Instagram ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, οπότε πρόκειται για άλλο πρόσωπο που δεν έχει κατονομαστεί δημόσια.

Η διαμάχη με πρώην σύντροφο της Klavdia

Η διαμάχη με πρώην σύντροφο της Klavdia -και όχι με τον OGE- φαίνεται να ξεκίνησε  και σχετίζεται με προσωπικό υλικό που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στην κατοχή του πρώην συντρόφου.

Η τραγουδίστρια φέρεται να ζήτησε τη διαγραφή του. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο σπίτι του, όπου –κατά τον ίδιο– υπήρξαν απειλές, πιέσεις και ακόμα και περιστατικό σωματικής βίας. Από την άλλη πλευρά, η Klavdia υποστηρίζει ότι η συνάντηση έγινε σε ήρεμο κλίμα και είχε ως μοναδικό σκοπό τη διαγραφή του υλικού, ενώ φέρεται να επιδίωξε και εξωδικαστική λύση χωρίς αποτέλεσμα.

Ο πρώην σύντροφος είχε ήδη καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα (τα οποία και απορρίφθηκαν, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τις καταγγελίες περί απειλών ή βίας) και προχώρησε σε νέα αίτηση τον Μάρτιο, επικαλούμενος και απειλητικά σημειώματα που βρέθηκαν στο σπίτι του. Στη συνέχεια κατέθεσε και μήνυση σε βάρος της τραγουδίστριας και του νυν συντρόφου της.

Από την πλευρά της, η Klavdia φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην συντρόφου της.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και η τελική της έκβαση θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

