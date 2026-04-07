Tech Neck: Μήπως το κινητό σου «βαραίνει» τον αυχένα περισσότερο από όσο αντέχεις;

Στις μέρες μας, η οθόνη του κινητού και του υπολογιστή έχει γίνει η προέκταση του χεριού μας, όμως ο αυχένας μας φαίνεται να διαμαρτύρεται έντονα.

Ο ειδικός χειρουργός σπονδυλικής στήλης, Ιωάννης Πολυθοδωράκης, εξηγεί πώς η παρατεταμένη κλίση του κεφαλιού προς τα εμπρός μεταφέρει τεράστια φορτία στην αυχενική μοίρα, προκαλώντας από απλούς πονοκεφάλους τάσης μέχρι σοβαρή μυϊκή υπερφόρτιση. Η λύση δεν βρίσκεται στην αποχή από την τεχνολογία, αλλά στην εργονομία και στις μικρές «ανάσες» κίνησης που σπάνε τη στατική επιβάρυνση.

Με ποιον τρόπο επιβαρύνουν τον αυχένα το κινητό και ο υπολογιστής

Είναι γνωστό ότι περνάμε ολοένα και περισσότερες ώρες μπροστά σε οθόνες, είτε για δουλειά είτε για επικοινωνία και ψυχαγωγία. Αυτό που συχνά δεν συνειδητοποιούμε είναι πως το σώμα μας πληρώνει κυρίως τη διάρκεια και τη στάση, όχι την τεχνολογία.

Σημαντικό είναι, επίσης, να γνωρίζουμε πότε ένα σύμπτωμα χρειάζεται έλεγχο. Αν ο πόνος επιμένει για εβδομάδες, αν υπάρχει μούδιασμα ή αδυναμία στο χέρι, αν ο πόνος κατεβαίνει προς τον βραχίονα, αν συνοδεύεται από έντονη ζάλη, αστάθεια ή νυχτερινή επιδείνωση, τότε είναι σωστό να γίνει ιατρική αξιολόγηση.

