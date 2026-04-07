Celeb News 07.04.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει τις πρώτες στιγμές της μητρότητας, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν προσεκτικά τη νεογέννητη κόρη της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο συγκινητικές και σημαντικές περιόδους της ζωής της, αφού πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η γνωστή παρουσιάστρια βιώνει έντονα τα πρώτα συναισθήματα της μητρότητας, ωστόσο η επιστροφή της στο σπίτι με τη νεογέννητη κόρη της θα καθυστερήσει λίγο ακόμη.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται σε μια από τις πιο έντονες και καθοριστικές φάσεις της ζωής της, καθώς έγινε μητέρα, όμως η επιστροφή της στο σπίτι με το μωρό της δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Το νεογέννητο ήρθε στον κόσμο λίγο νωρίτερα, στην 36η εβδομάδα κύησης, γεγονός που, αν και δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, απαιτεί αυξημένη ιατρική παρακολούθηση. Για τον λόγο αυτό, οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνει προσωρινά σε θερμοκοιτίδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι προσαρμόζεται ομαλά εκτός μήτρας.

katerina_kainourgiou
https://www.instagram.com/katken85/

Η ιστορία χρόνων πίσω από τη συνάντηση στο μαιευτήριο: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν μπορούσε να λείπει

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τη μητέρα και το μωρό επέλεξε να κρατήσει το νεογέννητο για λίγες ακόμη ημέρες στο μαιευτήριο, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικασία σε περιπτώσεις όπου τα μωρά γεννιούνται λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, ακόμη κι όταν η γενική εικόνα της υγείας τους είναι πολύ καλή.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η παρουσιάστρια δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο. Οι ειδικοί θέλουν να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι όλα εξελίσσονται φυσιολογικά πριν δώσουν το «πράσινο φως» για να επιστρέψει το μωρό στο σπίτι. Το βρέφος θα υποβληθεί σε έναν τελευταίο, ολοκληρωμένο έλεγχο. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν αιματολογικό έλεγχο, μέτρηση της χολερυθρίνης για τον αποκλεισμό ίκτερου, αλλά και παρακολούθηση των επιπέδων οξυγόνου, ώστε να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πλήρως αυτόνομα.

Παρότι οι ώρες αυτές είναι γεμάτες αγωνία για κάθε νέα μητέρα, το κλίμα στο οικογενειακό περιβάλλον της παρουσιάστριας είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Στο πλευρό της βρίσκεται διαρκώς ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος δεν κρύβει τη συγκίνησή του για τον ερχομό της κόρης τους.
Γιατί αποφασίστηκε ο πρόωρος τοκετός


Η γέννηση της μικρής έγινε τελικά με καισαρική τομή, λίγο νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία. Σύμφωνα με τον γυναικολόγο της παρουσιάστριας, η εξέλιξη της εγκυμοσύνης οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να γίνει ο τοκετός νωρίτερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή έκβαση για μητέρα και παιδί.

Ο γιατρός της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, αποκάλυψε ότι το μωρό γεννήθηκε υγιέστατο, με βάρος περίπου 2,7 κιλά, ενώ από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε πολύ καλά στους αρχικούς ελέγχους.

Παρά το γεγονός ότι η μικρή χρειάζεται λίγη ακόμη παρακολούθηση στο μαιευτήριο, οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της. Όλα δείχνουν ότι σύντομα η παρουσιάστρια θα μπορέσει να πάρει το πολυπόθητο εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το νέο μέλος της οικογένειας.

Μέχρι τότε, η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει κάθε στιγμή με την κόρη της, ζώντας για πρώτη φορά τον ρόλο της μητέρας – μια εμπειρία που, όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά της, την έχει γεμίσει χαρά και συγκίνηση.


Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γέννηση ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Κατερίνα Καινούριου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»

07.04.2026
Επόμενο
Tech Neck: Μήπως το κινητό σου «βαραίνει» τον αυχένα περισσότερο από όσο αντέχεις;

07.04.2026

Δες επίσης

Celeb News

Η απάντηση του OGE για τη φερόμενη διαμάχη του με την Klavdia

07.04.2026
Celeb News

Ο Fox McCloud φτάνει στους Mario Bros με τη φωνή του Glen Powell στην πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς

07.04.2026
Celeb News

Το πιο απρόσμενο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ …είναι γυναικείο!

07.04.2026
Celeb News

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

07.04.2026
Celeb News

David και Victoria Beckham μαγνητίζουν τα βλέμματα στα εγκαίνια του νέου γηπέδου της Inter Miami

06.04.2026
Celeb News

H Gigi Hadid σπάει τη σιωπή της – Η αλήθεια πίσω από τις αναφορές στα αρχεία Epstein

06.04.2026
Celeb News

Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»

06.04.2026
Celeb News

Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια — Η αποκάλυψη που σοκάρει

06.04.2026
Celeb News

Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

06.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της