Celeb World 06.04.2026

Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Ο Akylas εντείνει τις προετοιμασίες για τη Eurovision Song Contest 2026, λαμβάνοντας στήριξη από τον θρύλο Željko Joksimović και πραγματοποιώντας διεθνείς εμφανίσεις πριν τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης
Mad.gr

Με τις προετοιμασίες για την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision να συνεχίζονται, ο Akylas έκανε ένα διάλειμμα από τις εντατικές πρόβες για να συναντήσει τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision, Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic), στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου 2026.

Ο Akylas, έχοντας ήδη γνωρίσει τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στη Σερβία τον περασμένο Φεβρουάριο, έσπευσε να υποδεχτεί τον κορυφαίο Σέρβο συνθέτη και ερμηνευτή, προσφέροντάς του ένα συμβολικό δώρο: το σκουφάκι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του εκπροσώπου της Ελλάδας και του τραγουδιού «Ferto».

Οι δύο καλλιτέχνες συνομίλησαν σε θερμό κλίμα, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να δίνει θερμές ευχές στον Akyla για καλή επιτυχία στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, υπενθυμίζοντας με νόημα το προσωνύμιο «Akyla Fertovic» που του έχει δώσει.

Στη συνέχεια, παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να εκφράζει για άλλη μια φορά τη στήριξή του στον εκπρόσωπο της Ελλάδας και με τον Akyla να τον ευχαριστεί και να δηλώνει θαυμαστής του.

Με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, ο Akylas συνεχίζει δυναμικά την προετοιμασία για τη σκηνική παρουσίαση του «Ferto», καθώς και για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής. Το Σάββατο 4 Απριλίου ταξίδεψε στο Βέλγιο, όπου τον υποδέχτηκε η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Akyla, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Φίλιππος Κοτσαρίδης, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά. Ο Akylas γνώρισε τους Έλληνες των Βρυξελλών, τραγούδησε ζωντανά το «Ferto» και τους ευχήθηκε καλό Πάσχα. Στο πλευρό του Akyla ήταν, μάλιστα, και η μητέρα του.

Επόμενος σταθμός είναι η Ολλανδία, όπου ο Akylas θα εμφανιστεί στο show «Eurovision In Concert 2026» στο Άμστερνταμ, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Ο Akylas, με το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, στη Βιέννη, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

