Μουσική 06.04.2026

Οι Pet Shop Boys αποκαλύπτουν το οπτικό τους σύμπαν σε νέο Βιβλίο

Το θρυλικό δίδυμο κυκλοφορεί ένα ογκώδες βιβλίο 600 σελίδων, προσφέροντας μια βαθιά ματιά στην εμβληματική τους αισθητική και φιλοσοφία
Mad.gr

Οι Pet Shop Boys ανοίγουν το πλούσιο αρχείο τους και μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε εκ νέου το μοναδικό οπτικό τους σύμπαν μέσα από ένα ογκώδες βιβλίο με τίτλο «Volume», το οποίο ξεπερνά τις 600 σελίδες. Το θρυλικό συγκρότημα, γνωστό για την πρωτοποριακή του προσέγγιση στην ποπ μουσική, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ματιά στην εικόνα του, από τα εμβληματικά εξώφυλλα των δίσκων τους και τα βίντεο κλιπ, μέχρι τα σκηνικά που καθόρισαν τις εμφανίσεις τους και έγιναν εξίσου αναγνωρίσιμα με τα τραγούδια τους.

Ο Νιλ Τέναντ και ο Κρις Λόου, οι δύο πυλώνες των Pet Shop Boys, μιλούν ανοιχτά για τις καλλιτεχνικές τους επιλογές, εξηγώντας πώς κατάφεραν να διατηρήσουν τον απόλυτο έλεγχο της εικόνας τους από την αρχή της καριέρας τους. Παράλληλα, μοιράζονται ιστορίες από τις στιγμές που τόλμησαν να προκαλέσουν ακόμα και τη δισκογραφική τους εταιρεία, επιμένοντας στο δικό τους όραμα.

Η ποπ ως «ολόκληρο πακέτο»

Για τους Pet Shop Boys, η μουσική δεν ήταν ποτέ μόνο ο ήχος. Η εικόνα, που περιελάμβανε τα εξώφυλλα, τα ρούχα και τα βίντεο, είχε για αυτούς την ίδια βαρύτητα. Ο Νιλ Τέναντ περιγράφει αυτή τη φιλοσοφία ως μια «συνολική εμπειρία», μια προσέγγιση που πλησιάζει την ιδέα του «ολικού έργου τέχνης», χωρίς ωστόσο να την δηλώνουν με βαρύγδουπο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργοί όπως ο Βόλφγκανγκ Τίλμανς και ο Αλασντάιρ ΜακΛέλαν επηρεάστηκαν βαθιά από την αισθητική τους, πολύ πριν καν συνεργαστούν μαζί τους.

Απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία

Από τα πρώτα τους βήματα, οι Pet Shop Boys είχαν εξασφαλίσει κάτι σπάνιο για την εποχή: πλήρη καλλιτεχνική αυτονομία. Ο Κρις Λόου αποκαλύπτει ότι το συμβόλαιό τους όριζε ξεκάθαρα πως οι τελικές αποφάσεις ανήκαν σε αυτούς. Αυτή η ελευθερία εξηγεί τις επιλογές τους που συχνά πήγαιναν κόντρα στην εμπορική λογική, όπως τα σχεδόν άδεια εξώφυλλα, ο έντονος μινιμαλισμός και οι εμφανίσεις χωρίς καμία διάθεση εντυπωσιασμού.

Όταν το «τίποτα» έγινε στυλ

Σε μια εποχή που η ποπ απαιτούσε υπερβολή και θεαματικότητα, οι Pet Shop Boys επέλεξαν την αντίθετη οδό. Στις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, συχνά στέκονταν σχεδόν ακίνητοι, προκαλώντας αμηχανία στους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Ο Τέναντ θυμάται πως «υπήρξε ανησυχία, γιατί δεν ‘έδιναν’ θέαμα». Ωστόσο, αυτή ακριβώς η στάση ήταν που τους διαφοροποίησε και τους έκανε εμβληματικούς.

Συνειδητή επιλογή: Μακριά από το προφίλ του ποπ σταρ

Η στάση τους απέναντι στην προβολή δεν ήταν τυχαία, αλλά μια συνειδητή επιλογή να αποφύγουν το κλασικό προφίλ του ποπ σταρ. Ακόμη και σε επίσημες εμφανίσεις, όπως σε μια βασιλική εκδήλωση, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν το τυπικό πρωτόκολλο, απλώς δεν συμμετείχαν στον «τελικό χαιρετισμό». «Δεν μας ταίριαζε αυτό», αναφέρει ο Λόου.

Οι Pet Shop Boys, οι οποίοι πρόσφατα ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στην Ελλάδα για το Release Athens 2026, όπως είχαμε γράψει, συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να εμπνέουν με την αδιάκοπη καλλιτεχνική τους πορεία.

Pet Shop Boys βιβλιο
Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

