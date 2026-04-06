H Μαρία Λυμπεροπούλου στο Spill the Tea: «Με τον Ορφέα δεν βγήκαμε ποτέ πρώτο ραντεβού»

Η Μαρία Λυμπεροπούλου μιλά στο Spill The Tea για την επιχείρησή της, τα social media και τη σχέση της με τον Ορφέα Γενκινίδη
Στο νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο Mad TV, η Μαρία Λυμπεροπούλου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τη ζωή μετά το Survivor, αλλά και για την προσωπική της ζωή με τον Ορφέα Γενκινίδη. Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια, αποκάλυψε στιγμές που την έκαναν να γελάσει αλλά και να συγκινηθεί: «Όταν βγήκα από το Survivor, ήξερα ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα στη ζωή μου. Και μόλις ξεκαθάρισα, η σχέση με τον Ορφέα ξεκίνησε σταδιακά, μέσα από καθημερινές παρέες και μικρές στιγμές».

Η ίδια περιέγραψε το πρώτο τους “ραντεβού”: «Πήγαμε για ταινία μόνοι μας. Μέχρι τότε βγαίναμε πάντα σαν παρέα. Κάπου εκεί κατάλαβα από τον τρόπο που με κοιτούσε πως ήταν ξεχωριστό. Είναι η πρώτη του σχέση, και ήταν και το πρώτο μου ραντεβού έτσι, σαν ξεχωριστή στιγμή».

Παράλληλα, μίλησε για τη συνύπαρξη της προσωπικής και δημόσιας ζωής: «Μαθαίνεις να ισορροπείς ανάμεσα στα social και τις προσωπικές στιγμές. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι σημαντικό».

Η Μαρία αποκάλυψε επίσης πού βρίσκει την ηρεμία της και πώς κρατάει ισορροπία: «Στο γυμναστήριο. Είναι η μοναδική ώρα που ξεφεύγω από το κινητό και χαλαρώνω πραγματικά. Κάποιες στιγμές κρατάω αναμνήσεις, εισιτήρια, φωτογραφίες… δεν τα πετάω. Είναι κομμάτι μου».

Τέλος, μίλησε για τα μελλοντικά της σχέδια και την καριέρα της: «Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να κρατώ επαφή με τον κόσμο και να διατηρώ ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική μου ζωή. Η εμπειρία του Survivor και η σχέση μου με τον Ορφέα με έχουν βοηθήσει να δω τη ζωή αλλιώς».

