TV 06.04.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Συγκρούσεις και ανατροπές στο επεισόδιο της Δευτέρας 6/4

Ο Δημήτρης, η Ελένη και οι υπόλοιποι ήρωες της σειράς βρίσκονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτες καταστάσεις που θα τους αλλάξουν για πάντα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που δεν μπορούν να αγνοήσουν. Όλοι τους βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι αποφάσεων που θα μπορούσαν είτε να τους φέρουν ξανά κοντά, είτε να τους αλλάξουν για πάντα.

Ο Δημήτρης, ενώ βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι με την Παυλίνα, αναστατώνεται από μια μυστηριώδη αναπάντητη κλήση της Ελένης. Η ζήλια και η επιθυμία του να ξαναχτίσει τη σχέση τους τον ωθούν να τη φωνάξει για μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος προσπαθεί να κρατήσει τον Βίκτωρα ασφαλή, όμως ένα ξεχασμένο κουκλάκι τον στέλνει σε μια απρόσμενη βραδινή επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, όπου τον περιμένει ο Κώστας.

Η Βιργινία, επηρεασμένη από τα ψέματα της Στέλλας, αποφασίζει να προχωρήσει τη σχέση της με τον Μανώλη, ενώ ο Ηρακλής βιώνει την απόλυτη αναστάτωση όταν η καντίνα του σφραγίζεται αιφνιδιαστικά από το Υγειονομικό.

Η υποψία ότι ο Ευριπίδης κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση τον γεμίζει θυμό και απογοήτευση. Παράλληλα, η Μαίρη επιμένει να ζητήσει τα ρέστα από τον πατέρα της, ενώ η Τζένη προσπαθεί να τη συγκρατήσει για να αποφευχθεί οποιαδήποτε δικαστική περιπέτεια. Την ίδια στιγμή, ο Ευριπίδης παραμένει αμετακίνητος, ενώ η Τζούλια δίνει μάχη να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη, μέσα σε ένα επεισόδιο γεμάτο μυστικά, συγκρούσεις και ανατροπές.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ALPHA μπαμπά σ' αγαπώ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

