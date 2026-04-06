Grand Hote : Η Αλίκη έγκυος, η Μαρίνα επιστρέφει και ο Πέτρος σε αδιέξοδο

Οι εξελίξεις στη σειρά Grand Hotel γίνονται όλο και πιο εκρηκτικές, καθώς οι ισορροπίες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές καταρρέουν και τα συναισθήματα φτάνουν στα άκρα. Η επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν αναστατώνει τις ζωές, ενώ ένα μεγάλο μυστικό απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Η Μαρίνα επιστρέφει δυναμικά, την ώρα που η Αλίκη βλέπει τον άνδρα που δεν έπαψε ποτέ να αγαπά να απομακρύνεται από κοντά της. Μια απρόσμενη εγκυμοσύνη έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη φορτισμένη κατάσταση, οδηγώντας σε καταιγιστικές αποκαλύψεις.

Η επιστροφή που αλλάζει τα πάντα

Η Μαρίνα επιστρέφει αποφασισμένη και χωρίς καμία διάθεση να κάνει πίσω. Έχοντας σταθεί στο πλευρό του Πέτρου στις πιο δύσκολες στιγμές του, όταν εκείνος βρισκόταν σε κώμα, νιώθει πως έχει κάθε λόγο να τον διεκδικήσει. Δεν κρύβει τα συναισθήματά της και, με τη στήριξη της Σμαρώς, κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της. Μάλιστα, του προτείνει να φύγουν μαζί για Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω όσα τον πληγώνουν.

Grand Hotel: Ο Πέτρος παραιτείται και η Αλίκη παίρνει μια δραματική απόφαση

Η μεγάλη αποκάλυψη της Αλίκης

Την ίδια στιγμή, η Αλίκη βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Μια ξαφνική λιποθυμία την οδηγεί στο νοσοκομείο, όπου αποκαλύπτεται κάτι που αλλάζει τα πάντα: είναι έγκυος. Όπως είχαμε αναφέρει, η είδηση πέφτει σαν κεραυνός και την εγκλωβίζει σε έναν κυκεώνα συναισθημάτων, καθώς το μυστικό που κρατούσε τόσο καιρό αρχίζει να γίνεται ασήκωτο. Ο Άρης, σοκαρισμένος, απαιτεί απαντήσεις, θέλοντας να μάθει αν το παιδί είναι δικό του και πιέζοντάς την να πει την αλήθεια και στον Πέτρο.

Ο Πέτρος σε δίλημμα

Ο Πέτρος βρίσκεται σε ένα μεγάλο δίλημμα. Από τη μία, η Μαρίνα που του στάθηκε όταν όλοι τον είχαν ξεγράψει. Από την άλλη, η Αλίκη, που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την καρδιά του. Κι ενώ προσπαθεί να βρει ισορροπία, μια ακόμη εξέλιξη τον εξοργίζει: η αποφυλάκιση της Σοφίας, που του δημιουργεί έντονα αισθήματα αδικίας.

Η στιγμή της αλήθειας και η ανατροπή

Η Αλίκη παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μιλήσει και να αποκαλύψει την αλήθεια για την εγκυμοσύνη της. Όπως έχει γίνει γνωστό, η Αλίκη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Όμως πριν προλάβει, έρχεται αντιμέτωπη με μια εικόνα που τη διαλύει: βλέπει τον Πέτρο να επιστρέφει στο ξενοδοχείο μαζί με τη Μαρίνα. Η ζήλια, ο πόνος και η απογοήτευση την κατακλύζουν. Η σκέψη ότι εκείνος μπορεί να έχει προχωρήσει τη συντρίβει και κάνει την εξομολόγηση ακόμα πιο δύσκολη.

