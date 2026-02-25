TV 25.02.2026

Grand Hotel: Η Αλίκη μένει έγκυος – Άρης και Πέτρος σε μια σύγκρουση δίχως τέλος

Η Αλίκη ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, όμως δεν γνωρίζει αν πατέρας είναι ο Πέτρος ή ο Άρης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι δραματικές ανατροπές συνεχίζονται στη σειρά «Grand Hotel», καθώς μια νέα αποκάλυψη έρχεται να ανατρέψει τα πάντα, αλλάζοντας ριζικά τις ζωές των πρωταγωνιστών. Η Αλίκη, μία από τις κεντρικές φιγούρες της ιστορίας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συνταρακτική αλήθεια που μπορεί είτε να ενώσει είτε να διαλύσει οριστικά τις σχέσεις τριών ανθρώπων. Η εγκυμοσύνη της φέρνει στην επιφάνεια ένα τεράστιο ερωτηματικό: ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της, ο Πέτρος ή ο Άρης; Αυτό το ερωτικό τρίγωνο οδηγείται σε οριακές αποφάσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αγωνίας και ανατροπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη ανακαλύπτει ότι περιμένει παιδί. Ωστόσο, αυτή η χαρμόσυνη είδηση δεν συνοδεύεται από την απλότητα που θα περίμενε κανείς. Αντίθετα, γεννιέται μια αγωνία που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα, καθώς η ίδια δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας. Αυτή η εξέλιξη είναι καθοριστική και αναμένεται να επηρεάσει βαθιά τις σχέσεις της με τον Πέτρο και τον Άρη, τους δύο άνδρες που έχουν σημαδέψει τη ζωή της.

Διάβασε επίσης: Θρήνος στο Grand Hotel – Η εκτέλεση του Νικόλα ανατρέπει τα πάντα στη σειρά

Η Αλίκη είχε βιώσει έναν προσωπικό εφιάλτη στο παρελθόν, όταν πίστεψε ότι ο Πέτρος είχε φύγει από τη ζωή. Σε αυτή την περίοδο απόλυτης συναισθηματικής κατάρρευσης, βρήκε στήριγμα εκεί που δεν το περίμενε, στην αγκαλιά του Άρη. Αυτή η σχέση που αναπτύχθηκε σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή, περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, καθώς πλέον οι ζωές τους είναι αλληλένδετες με έναν απρόσμενο τρόπο. Όπως είχαμε επισημάνει, σχεδόν κανένα από τα ζευγάρια δεν παραμένει μαζί, εκτός από την Πελαγία και τον Βαγγέλη. Η απιστία και οι μυστικές σχέσεις παίρνουν τον πρώτο λόγο, φέρνοντας χωρισμούς, προδοσίες και έντονες συγκρούσεις που καθηλώνουν το κοινό.

Η αρχή έγινε με τον Πέτρο και την Αλίκη που πλέον βρίσκονται οριστικά χωρισμένοι, με το κοινό να έχει ήδη προϊδεαστεί για την αναταραχή, καθώς οι χαρακτήρες μπαίνουν σε έναν κυκεώνα συναισθημάτων και έντασης. Η φυγή του ζευγαριού Ρήγα και Κυβέλης για την Κρήτη, ώστε να ζήσουν τον έρωτά τους, ήταν ένα ακόμα σημείο καμπής. Η Κυβέλη έγραψε γράμμα στην κόρη της, Αλίκη, μεταβιβάζοντας της περιουσία και υπονοώντας την οριστική διάσπαση με τον Ρήγα. Το γράμμα αυτό έγινε η αιτία για τη ρήξη στη σχέση μητέρας και κόρης, καθώς η Αλίκη το ανακάλυψε όταν απέτυχε το σχέδιο διαφυγής της μητέρας της. Η κατάσταση κλιμακώθηκε με τη σύλληψη του Ρήγα και την απεγνωσμένη προσπάθεια της Κυβέλης να καταστρέψει το γράμμα, η οποία απέτυχε. Η Αλίκη ανέλαβε τη θέση της ως διευθύντρια του ξενοδοχείου, δείχνοντας έναν χαρακτήρα που μοιάζει εντυπωσιακά στη μητέρα της.

Με την εγκυμοσύνη της Αλίκης να αποτελεί πλέον το επίκεντρο των εξελίξεων, το μέλλον των πρωταγωνιστών είναι πιο αβέβαιο από ποτέ. Η αποκάλυψη του πατέρα του παιδιού της θα καθορίσει όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και τις ζωές του Πέτρου και του Άρη, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στο «Grand Hotel». Οι σχέσεις τους θα δοκιμαστούν στα όριά τους, με τις επιλογές τους να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Grand Hotel

Διάβασε επίσης: H Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ

ANT1 Grand Hotel Ελληνικές Σειρές
