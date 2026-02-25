Κώστας Δόξας: Τέλος από το J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

Με μια σύντομη επίσημη τοποθέτηση που εξέδωσε πριν από λίγο, το Open ενημέρωσε τους τηλεθεατές για το τέλος της συνεργασίας του με τον Κώστα Δόξα.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος συμμετείχε στο μουσικό σόου Just the 2 of Us, αποχωρεί οριστικά από το πρόγραμμα, έπειτα από την παρουσία του σε μόλις δύο επεισόδια. Στην ανακοίνωσή του, ο σταθμός αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Κώστας Δόξας δεν θα συνεχίσει να λαμβάνει μέρος στην παραγωγή του show, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του OPEN.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 24 Φεβρουαρίου ο καλλιτέχνης καταδικάστηκε από το δικαστήριο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, εξέλιξη που φαίνεται να συνδέεται με την απομάκρυνσή του από το τηλεοπτικό project.





«Κάναμε ήδη έφεση και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια», δήλωσε στο μεταξύ ο Κώστας Δόξας στο Buongiorno, στην πρώτη του αντίδραση μετά την καταδικαστική απόφαση.





