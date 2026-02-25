Οι Daniel Craig και Cillian Murphy στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία φορά τη λάμψη του Χόλιγουντ, καθώς μια νέα, φιλόδοξη κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται στα σκαριά, με γυρίσματα σε εμβληματικές τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αττικής. Στο τιμόνι βρίσκεται ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Damien Chazelle, γνωστός από την επιτυχία του «La La Land», ο οποίος συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης κινηματογραφικής σκηνής.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αυτής της άτιτλης προς το παρόν ταινίας, θα δούμε τον Daniel Craig, τον Cillian Murphy και τη Michelle Williams. Η παρουσία αυτών των τριών κορυφαίων ηθοποιών αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας, τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Πρόκειται για ένα δράμα που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτυλίσσεται σε περιβάλλον φυλακής. Αν και οι λεπτομέρειες για την πλοκή παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η σκληρή και ανελέητη ατμόσφαιρα ενός σωφρονιστικού ιδρύματος θα αποτελέσει το φόντο για την ιστορία του Chazelle. Ο ίδιος υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, σηματοδοτώντας μια δυναμική επιστροφή μετά την εισπρακτική αποτυχία του «Babylon» το 2022. Ο σκηνοθέτης επέλεξε να αποσυρθεί προσωρινά, αφιερώνοντας χρόνο στον επαναπροσδιορισμό της πορείας του, και τώρα επιστρέφει στο δράμα με μια ιστορία που διαδραματίζεται πίσω από της φυλακής τα σίδερα.

Η συμμετοχή της Michelle Williams «κλείδωσε» λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος της παραγωγής. Η βραβευμένη ηθοποιός, με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, επιστρέφει έτσι σε ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ υψηλών απαιτήσεων, πλαισιωμένη από δύο από τους πιο αναγνωρισμένους σύγχρονους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ. Η είδηση αυτή είχε γίνει γνωστή νωρίτερα, καθώς η Michelle Williams, ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig είχαν ανακοινωθεί ότι θα είναι μαζί σε ταινία του Damien Chazelle.

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα – Αθήνα και Κέρκυρα στο επίκεντρο

Τα γυρίσματα της ταινίας προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου και να ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου. Συνολικά, θα διαρκέσουν 7 εβδομάδες στην Αθήνα και άλλες τρεις στην Κέρκυρα. Τα συνεργεία αναμένονται στην Κέρκυρα στα τέλη Μαρτίου, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα φτάσουν και οι Cillian Murphy και Daniel Craig.

Για τον Daniel Craig δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη χώρα μας για κινηματογραφικούς σκοπούς. Είχε έρθει και για τα γυρίσματα του «Knives Out – Glass Onion», μέρος του οποίου είχε γυριστεί στις Σπέτσες. Η παρουσία του ηθοποιού στην Ελλάδα επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προτίμηση των χολιγουντιανών παραγωγών για τις ελληνικές τοποθεσίες, οι οποίες προσφέρουν μοναδικά φυσικά σκηνικά και υποδομές.

Το Hollywood φαίνεται πως κάνει απόβαση στην Ελλάδα για το φιλμ του Chazelle , φέρνοντας μαζί του μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του. Η Ελλάδα, με την πλούσια ιστορία και την ποικιλομορφία των τοπίων της, αναδεικνύεται σε έναν ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό για διεθνείς παραγωγές.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας

Ο Daniel Graig, έχοντας αφήσει πίσω του τον εμβληματικό ρόλο του James Bond, έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στην κορυφή της κινηματογραφικής αγοράς μέσα από τον ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ στη σειρά «Knives Out». Η αμοιβή του για την τελευταία προσθήκη στο σύμπαν του «Knives Out», την ταινία «Wake Up Dead Man», προκαλεί αίσθηση, καθώς ο Ντάνιελ Κρεγκ πληρώνεται με… το λεπτό παρουσίας στην οθόνη. Συγκεκριμένα, αμείφθηκε με ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε λεπτό παρουσίας του, με τον συνολικό χρόνο εμφάνισής του να ανέρχεται σε 43 λεπτά, εκτοξεύοντας την αμοιβή του σε ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής των μεγάλων στούντιο να επενδύουν σε πρόσωπα με ισχυρό εμπορικό αποτύπωμα.

Ο Cillian Murphy, από την άλλη πλευρά, είναι ευρέως γνωστός για τον καθηλωτικό του ρόλο ως Tommy Shelby στη σειρά «Peaky Blinders». Οι φαν της σειράς έχουν κάθε λόγο να είναι ενθουσιασμένοι, καθώς οι Peaky Blinders επιστρέφουν και αναλαμβάνουν… δράση στα ’50s! Μια νέα σειρά βρίσκεται στα σκαριά, η οποία θα συνεχίσει την ιστορία μετά τα γεγονότα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man», που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2025. Η ταινία τοποθετείται χρονικά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και σηματοδοτεί την κινηματογραφική επιστροφή του ως Tommy Shelby. Η νέα σειρά θα επικεντρώνεται στην επόμενη γενιά των Peaky Blinders, με τον Τόμι ενδεχομένως να εμφανίζεται σε πιο πατρικό ρόλο.

Στο καστ της ταινίας θα συμμετέχει και ο Άρης Παπαργυρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, προσθέτοντας μια ελληνική πινελιά στην διεθνή παραγωγή.

Το Πλαίσιο της Παραγωγής και οι Συντελεστές

Η ταινία, που αποτελεί παραγωγή της Paramount, έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος και τις φιλοδοξίες του πρότζεκτ. Στην ομάδα των συντελεστών συμμετέχει επίσης ο Loll Crowley, γνωστός από τη φωτογραφία της ταινίας «The Brutalist», ο οποίος θα έχει ρόλο στην παραγωγή. Η εμπειρία και το ταλέντο του Crowley αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην οπτική αρτιότητα της ταινίας.

Η επιλογή της Ελλάδας ως τόπου γυρισμάτων δεν είναι τυχαία. Η χώρα μας, με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τα εντυπωσιακά τοπία και το ευνοϊκό κλίμα, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Τα κίνητρα που παρέχονται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Hellenic Film Commission) συμβάλλουν επίσης στην προσέλκυση τέτοιων μεγάλων έργων.

Η κινηματογραφική αυτή «απόβαση» του Χόλιγουντ στην Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο οικονομικά οφέλη και προβολή της χώρας, αλλά και την ευκαιρία για συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, ενισχύοντας την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία και την τεχνογνωσία.

Με τους Daniel Craig, Cillian Murphy και Michelle Williams να πρωταγωνιστούν σε μια ταινία του Damien Chazelle με φόντο την Ελλάδα, αναμένουμε με ανυπομονησία ένα κινηματογραφικό γεγονός που θα συζητηθεί και θα μας ταξιδέψει στον σκληρό κόσμο των φυλακών, μέσα από τη ματιά ενός αναγνωρισμένου σκηνοθέτη.

