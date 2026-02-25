Celeb News 25.02.2026

Brad Pitt: Τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας και ο ερχομός του στην Αθήνα

Ο Brad Pitt συνεχίζει τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders» στην Ύδρα, με το ιστορικό λιμάνι να μετατρέπεται σε παραδοσιακό σκηνικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Brad Pitt συνεχίζει τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Edward Berger, «The Riders», στην Ύδρα, με το ιστορικό λιμάνι του νησιού να μετατρέπεται σε αυθεντικό σκηνικό που αποδίδει με λεπτομέρεια την ατμόσφαιρα της ιστορίας. Η παραγωγή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, αξιοποιεί τα ελληνικά τοπία για να προσφέρει ρεαλιστικό και συναισθηματικά φορτισμένο πλαίσιο στην αφήγηση.

Το λιμάνι του νησιού έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Επιγραφές καταστημάτων αντικαταστάθηκαν, ενώ στα πλάνα εμφανίζονται νομίσματα της δραχμής αντί για ευρώ, ώστε να ταιριάζουν με την ιστορική και αφηγηματική προσέγγιση της ταινίας. Στο πλαίσιο των σκηνών, ένα παλαιού τύπου «δελφίνι» θα χρησιμοποιηθεί για πλάνα όπου ο Brad Pitt έχει βασικό ρόλο, ενισχύοντας την αίσθηση εποχής και την αυθεντικότητα του σκηνικού.

Διάβασε επίσης: Οι πρώτες φωτογραφίες από την έλευση του Brad Pitt στην Ύδρα

Σύμφωνα με νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, ο ηθοποιός εμφανίζεται τραυματισμένος έξω από ένα φαρμακείο με κρόσσια στην πόρτα και παλαιάς αισθητικής πινακίδα, που παραπέμπει σε άλλη εποχή.

Οι εργασίες στήσιμου του σκηνικού και οι προετοιμασίες των τεχνικών συνεργείων είναι εντατικές, με στόχο κάθε πλάνο να αντανακλά πιστά την ατμόσφαιρα της ιστορίας και να αναδεικνύει τα ελληνικά τοπία ως σημαντικό αφηγηματικό στοιχείο.

H υπόθεση της ταινίας

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Brad Pitt, ο οποίος αναζητά τη σύντροφό του μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της από την Ιρλανδία. Η αναζήτηση αυτή εξελίσσεται σε ένα έντονο ψυχολογικό και συναισθηματικό ταξίδι, διερευνώντας θέματα απώλειας, μνήμης και των ορίων της ανθρώπινης αντοχής. Τα ελληνικά τοπία χρησιμοποιούνται ως αντίβαρο στη δραματική ένταση, αντικατοπτρίζοντας με τη σιωπή και τη μεγαλοπρέπεια τους την εσωτερική αγωνία του ήρωα.

brad_pitt
https://www.instagram.com/deuxmoi/

Η συνέχεια των γυρισμάτων στην Αθήνα

Μετά την ολοκλήρωση των σκηνών στην Ύδρα, η παραγωγή θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου στις 13 και 14 Μαρτίου θα γυριστούν σκηνές στην παραλία της περιοχής. Ο Brad Pitt αναμένεται να βρεθεί και στην πρωτεύουσα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανάγκες της ταινίας και να ολοκληρωθεί η διεθνής παραγωγή.

Η παρουσία του Brad Pitt στην Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη χώρα ως σταθερό προορισμό για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές υψηλού επιπέδου.


Διάβασε επίσης: Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

