Θέατρο 24.02.2026

bijoux de kant: «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»

Πρεμιέρα: Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στις 21:00 Ημέρες & Ώρα: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21:00 για 16 μόνο παραστάσεις
Η bijoux de kant πιστή στην ελληνική λογοτεχνία παρουσιάζει την παραγωγή «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία», μια παράσταση  βασισμένη στο έργο του ανατρεπτικού συγγραφέα της μεταπολεμικής γενιάς Επαμεινώνδα Γονατά.

Σε ένα μικρό, απομονωμένο πανδοχείο, ένας μοναχικός επισκέπτης ταράζεται από παράξενους ήχους που ακούγονται από το διπλανό δωμάτιο μέσα στη νύχτα. Φτερουγίσματα και κελαηδίσματα δημιουργούν ένα μυστήριο που αρχίζει να τον στοιχειώνει. Προσπαθώντας να εξηγήσει την προέλευσή τους, εμπλέκεται σε μια σειρά παρανοήσεων και κωμικών συμβάντων μέχρι που ανακαλύπτει κάτι τελείως απροσδόκητο: στο διπλανό δωμάτιο διαμένει ένα σημαντικό πρόσωπο από το παρελθόν του.

Πραγματικότητα κι ανάμνηση μπερδεύονται υπό τους ήχους της φύσης. Οι εκκωφαντικοί ήχοι των πουλιών πυροδοτούν τις αναμνήσεις και σταδιακά αναδύονται μουσικά μοτίβα που οδηγούν σε ένα συναισθηματικό κρεσέντο. Καθώς η ιστορία ξετυλίγεται, το πανδοχείο γίνεται κάτι παραπάνω από ένας τόπος φιλοξενίας. Γίνεται το ίδιο ένα ταξίδι στη μνήμη, ένας ενδιάμεσος χώρος όπου η παιδική ηλικία επιστρέφει με όλη τη χαρά, την αφέλεια και την ανεξήγητη μαγεία της.

Λίγα λόγια για το συγγραφέα

Ο Επαμεινώνδας Χ. Γονατάς (Αθήνα, 1924 – Αθήνα, 25 Μαρτίου 2006), γνωστός ως Ε.Χ. Γονατάς, ήταν Έλληνας ποιητής και διηγηματογράφος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Χαρακτηρίστηκε συγγραφέας του φανταστικού και «παραδοξογράφος». Αν και το έργο του δεν κατατάσσεται σε κάποια συγκεκριμένη σχολή, συνομιλεί με την περιοχή του ανοίκειου, του αλλόκοτου και του υπερρεαλισμού όντας πιστός μαθητής του Νίκου Εγγονόπουλου. Δημοσίευσε λίγα κείμενα, ανάμεσα τους τα έργα «Ο Φιλόξενος Καρδινάλιος», «Η Προετοιμασία», «Η Κρύπτη» κ.α. Το ύφος του παραμένει μοναδικό στη νεοελληνική λογοτεχνία.

Συντελεστές

Κείμενο: Ε. Χ. Γονατάς
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης
Σκηνογραφία, κουστούμια: Νίκος Παπαδόπουλος
Δραματουργική επεξεργασία: Ασημένια Ευθυμίου
Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος
Βοηθός σκηνοθέτη: Βιβή Συκιώτη
Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου
Γραφιστικά: Αθηνά Καμπούρη 

Παίζουν: Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης 

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Η παράσταση «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Info

Τοποθεσία: bijoux de kant HOOD art space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι
Πρεμιέρα: Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στις 21:00
Παραστάσεις: κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21:00 έως 05/04
Διάρκεια: 90 λεπτά
Πληροφορίες: 6942259779
Τιμές εισιτηρίων: 16 € κανονικό, 12 € μειωμένο, 5 € ατέλεια κατόπιν διαθεσιμότητας ανήμερα της εκδήλωσης χωρίς δυνατότητα κράτησης.

https://www.bijouxdekant.net/

FB – bijouxdekant

Instagram – bijouxdekant

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

bijoux de kant HOOD art space ΘΕΑΤΡΟ πολιτισμός
