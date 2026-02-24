Αυτό είναι το superfood που έχει περισσότερη βιταμίνη C και από το πορτοκάλι

Η εποχή των κρυολογημάτων και της γρίπης φέρνει μαζί της και την ανάγκη για ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Αν, όπως πολλοί από εμάς, σπεύδεις να πιεις χυμό πορτοκάλι για τη βιταμίνη C, υπάρχει ένα φρούτο που υπερτερεί κατά πολύ: το ιπποφαές (Hippophae rhamnoides).

Μικρό, πορτοκαλί και πλούσιο σε βιταμίνη C, έως και 30 φορές περισσότερη από το πορτοκάλι, χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινεζική και αγιουρβεδική ιατρική για αιώνες, ενώ περιέχει και βιταμίνες Α, B, φλαβονοειδή, καροτενοειδή και «καλά» λιπαρά όπως τα Ωμέγα 3, 6, 7 και 9.

Το ιπποφαές δεν είναι μόνο ένας ισχυρός σύμμαχος για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. H δράση του εκτείνεται στην ομορφιά και την ευεξία. Το Ωμέγα 7 που περιέχει θεωρείται το «ομεγα της ομορφιάς», καθώς ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, ενυδατώνει τις βλεννογόνους, τα μάτια και το πεπτικό σύστημα, ενώ βοηθά στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στην καύση λίπους. Χρησιμοποιείται τόσο σε καλλυντικά για δέρμα και μαλλιά, όσο και σε σκευάσματα όπως χυμοί, κάψουλες και σκόνη για καθημερινή χρήση.

Τι είναι το ιπποφαές και πού χρησιμοποιείται

Το ιπποφαές είναι ένας ανθεκτικός, αγκαθωτός αειθαλής θάμνος που φτάνει έως 8-10 μέτρα ύψος και αναπτύσσεται σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, κυρίως σε παράκτιες περιοχές και ημι-έρημους. Οι καρποί του χρησιμοποιούνται για χυμούς, μαρμελάδες, σιρόπια και έλαια, ενώ τα εκχυλίσματα του φυτού χρησιμοποιούνται σε συμπληρώματα διατροφής για τη βιταμίνη C, αλλά και σε καλλυντικά με αντιοξειδωτική και ενυδατική δράση.

Οφέλη για την υγεία και την ομορφιά:

Αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση

Ενυδάτωση δέρματος, βλεννογόνων και ματιών

Αντιγήρανση και επούλωση πληγών

Υποστήριξη του μεταβολισμού, της όρεξης και της ενέργειας

Ρύθμιση σακχάρου, πίεσης και «κακής» χοληστερίνης

Ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήματος

Πώς να το καταναλώσεις

Το ιπποφαές μπορεί να ληφθεί σε κάψουλες, χυμό, σκόνη ή έλαιο. Ο χυμός και η σκόνη μπορούν να προστεθούν σε smoothies, γκρανόλα ή πρωινά, ενώ το έλαιο χρησιμοποιείται σε σαλάτες, μαγειρικά πιάτα ή ως ενυδατική εφαρμογή για δέρμα, μαλλιά και νύχια. Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 25-50 mg, ενώ το έλαιο μπορεί να λαμβάνεται μία κουταλιά δύο φορές την ημέρα με τα γεύματα.

