Food 24.02.2026

Αυτό είναι το superfood που έχει περισσότερη βιταμίνη C και από το πορτοκάλι

igia_ginaika
Πλούσιο σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και πολύτιμα λιπαρά οξέα, αποτελεί έναν απρόσμενο σύμμαχο για ανοσοποιητικό, δέρμα και ευεξία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εποχή των κρυολογημάτων και της γρίπης φέρνει μαζί της και την ανάγκη για ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Αν, όπως πολλοί από εμάς, σπεύδεις να πιεις χυμό πορτοκάλι για τη βιταμίνη C, υπάρχει ένα φρούτο που υπερτερεί κατά πολύ: το ιπποφαές (Hippophae rhamnoides).

Μικρό, πορτοκαλί και πλούσιο σε βιταμίνη C, έως και 30 φορές περισσότερη από το πορτοκάλι, χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινεζική και αγιουρβεδική ιατρική για αιώνες, ενώ περιέχει και βιταμίνες Α, B, φλαβονοειδή, καροτενοειδή και «καλά» λιπαρά όπως τα Ωμέγα 3, 6, 7 και 9.

ippofaes
unsplash

Διάβασε επίσης: Jennifer Aniston: Οι 4 συνήθειες που κρατούν το κορμί της αψεγάδιαστο στα 57 της χρόνια

Το ιπποφαές δεν είναι μόνο ένας ισχυρός σύμμαχος για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. H δράση του εκτείνεται στην ομορφιά και την ευεξία. Το Ωμέγα 7 που περιέχει θεωρείται το «ομεγα της ομορφιάς», καθώς ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, ενυδατώνει τις βλεννογόνους, τα μάτια και το πεπτικό σύστημα, ενώ βοηθά στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στην καύση λίπους. Χρησιμοποιείται τόσο σε καλλυντικά για δέρμα και μαλλιά, όσο και σε σκευάσματα όπως χυμοί, κάψουλες και σκόνη για καθημερινή χρήση.

Τι είναι το ιπποφαές και πού χρησιμοποιείται

Το ιπποφαές είναι ένας ανθεκτικός, αγκαθωτός αειθαλής θάμνος που φτάνει έως 8-10 μέτρα ύψος και αναπτύσσεται σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, κυρίως σε παράκτιες περιοχές και ημι-έρημους. Οι καρποί του χρησιμοποιούνται για χυμούς, μαρμελάδες, σιρόπια και έλαια, ενώ τα εκχυλίσματα του φυτού χρησιμοποιούνται σε συμπληρώματα διατροφής για τη βιταμίνη C, αλλά και σε καλλυντικά με αντιοξειδωτική και ενυδατική δράση.

ippofaes_trofi
unsplash

Οφέλη για την υγεία και την ομορφιά:

  • Αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση
  • Ενυδάτωση δέρματος, βλεννογόνων και ματιών
  • Αντιγήρανση και επούλωση πληγών
  • Υποστήριξη του μεταβολισμού, της όρεξης και της ενέργειας
  • Ρύθμιση σακχάρου, πίεσης και «κακής» χοληστερίνης
  • Ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήματος

Πώς να το καταναλώσεις

Το ιπποφαές μπορεί να ληφθεί σε κάψουλες, χυμό, σκόνη ή έλαιο. Ο χυμός και η σκόνη μπορούν να προστεθούν σε smoothies, γκρανόλα ή πρωινά, ενώ το έλαιο χρησιμοποιείται σε σαλάτες, μαγειρικά πιάτα ή ως ενυδατική εφαρμογή για δέρμα, μαλλιά και νύχια. Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 25-50 mg, ενώ το έλαιο μπορεί να λαμβάνεται μία κουταλιά δύο φορές την ημέρα με τα γεύματα.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το φρούτα που κρατάει την πιέση στα σωστά επίπεδα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

food βιταμίνες διατροφή φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: «Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών»

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: «Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών»

24.02.2026
Επόμενο
bijoux de kant: «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»

bijoux de kant: «Πανδοχείον η Φιλόξενη Ερημία»

24.02.2026

Δες επίσης

Ο πιο γρήγορος τρόπος να τονώσεις τους γλουτούς σου μέσα σε 15 λεπτά
Fitness

Ο πιο γρήγορος τρόπος να τονώσεις τους γλουτούς σου μέσα σε 15 λεπτά

24.02.2026
To 2026 οι πιο trendy κουζίνες «φορούν» κασμίρ
Life

To 2026 οι πιο trendy κουζίνες «φορούν» κασμίρ

24.02.2026
Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 11 – Αυτό είναι το πιο ακαταμάχητο ζώδιο με διαφορά
Life

Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 11 – Αυτό είναι το πιο ακαταμάχητο ζώδιο με διαφορά

24.02.2026
Η Maria Grazia Chiuri επιστρέφει στον οίκο Fendi και «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο
Fashion

Η Maria Grazia Chiuri επιστρέφει στον οίκο Fendi και «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο

24.02.2026
Αυτό είναι το hack για να κάνεις ίσιωμα κομμωτηρίου στο σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
Beauty

Αυτό είναι το hack για να κάνεις ίσιωμα κομμωτηρίου στο σπίτι σε μόλις 5 λεπτά

24.02.2026
Met Gala 2026: Ανακοινώθηκε το dress code της πιο fashion βραδιάς του χρόνου
Fashion

Met Gala 2026: Ανακοινώθηκε το dress code της πιο fashion βραδιάς του χρόνου

24.02.2026
Το baby pink look της Gwyneth Paltrow είναι μια ματιά στο παρελθόν
Fashion

Το baby pink look της Gwyneth Paltrow είναι μια ματιά στο παρελθόν

24.02.2026
Japanese Bob: Το κομψό καρέ που δείχνει τέλειο με ελάχιστη φροντίδα
Beauty

Japanese Bob: Το κομψό καρέ που δείχνει τέλειο με ελάχιστη φροντίδα

24.02.2026
Αυτό είναι το ζώδιο που όλοι ζηλεύουν για το γούστο του
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που όλοι ζηλεύουν για το γούστο του

24.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης