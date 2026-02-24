Μουσικά Νέα 24.02.2026

Ο Harry Styles επιστρέφει στο SNL παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο του album

Ο Harry Styles θα είναι παρουσιαστής και μουσικός καλεσμένος στο Saturday Night Live στις 14 Μαρτίου, παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο του άλμπουμ
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Harry Styles θα αναλάβει τον διπλό ρόλο του παρουσιαστή και μουσικού καλεσμένου στην εκπομπή Saturday Night Live την Τρίτη 14 Μαρτίου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο βραβευμένος με Grammy ποπ σταρ αναλαμβάνει και τους δύο ρόλους στην iconic σειρά του NBC. Την προηγούμενη φορά είχε βρεθεί στο Studio 8H τον Νοέμβριο του 2019, ενώ στο παρελθόν είχε εμφανιστεί ως μουσικός καλεσμένος 3 φορές με τους One Direction και 1 φορά solo.

Διάβασε επίσης: Ο Sombr στο εντυπωσιακό line up των BRIT 2026 δίπλα σε Harry Styles και Rosalía

Αυτή τη φορά, ο Styles θα παρουσιάσει ζωντανά τραγούδια από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», το οποίο κυκλοφορεί στις 6 Μαρτίου.

Η εκπομπή επιστρέφει μετά από ένα μικρό διάλειμμα στις 28 Φεβρουαρίου με παρουσιαστή τον Connor Storrie και μουσικό καλεσμένο τους Mumford & Sons. Την επόμενη εβδομάδα, στις 7 Μαρτίου, ο Ryan Gosling επιστρέφει για τέταρτη φορά ως παρουσιαστής, με τους Gorillaz ως μουσικούς καλεσμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 23:30 στο NBC και δημιουργήθηκε από τον Lorne Michaels, ο οποίος υπηρετεί ως executive producer μέσω της εταιρείας του Broadway Video.

Η 51η σεζόν της σειράς ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 με παρουσιαστή τον Bad Bunny. Η σεζόν ξεκίνησε με αλλαγές στο καστ: αποχώρησαν οι παλιοί γνώριμοι Ego Nwodim και Heidi Gardner, καθώς και οι νεοεισερχόμενοι Devon Walker, Emil Wakim και Michael Longfellow. Ο John Higgins αποχώρησε επίσης, ενώ ο Ben Marshall προήχθη στο κύριο καστ και ο Martin Herlihy ανέλαβε ρόλο σεναριογράφου.

Νέες προσθήκες στο καστ περιλαμβάνουν τους Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson και Veronika Slowikowska, ενώ ο μακροχρόνιος star Bowen Yang ολοκλήρωσε την οκταετή του πορεία με ένα επεισόδιο που παρουσίασε η Ariana Grande, συμπρωταγωνίστριά του στο Wicked.

Διάβασε επίσης: Μπήκαμε στο exclusive listening party του νέου album του Harry Styles στην Αθήνα

Δες κι αυτό…

Harry Styles Kiss All the Time. Disco SNL μουσική
